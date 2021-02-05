В Україні різко подорожчав автогаз - середня ціна палива за добу, з 3 на 4 лютого, підскочила на 23 копійки, до 13,56 грн за літр. Аналітики прогнозують зростання ціни до 15 грн за літр найближчим часом.

Такі дані опублікувала консалтингова група "А-95". Її аналітик Артем Куюн пояснив причину стрибка і спрогнозував, що ціни будуть рости і далі. На його думку незабаром буде досягнуто середнього значення в 15 грн за літр, і, можливо, через 1-2 тижні навіть перевищать цю цифру на 60-70 копійок.

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При цьому в сегменті бензинів аналогічного зростання цін не відбувається - як вважають в групі "А-95", ціни на бензини стабільні завдяки більш поширеному нелегальному виробництву палива та більш досконалим схемам ухилення від податків.

Скоро побачимо газ по 15 грн за літр

Однак уже через 2 тижні середня вартість пропан-бутану на українських АЗС становитиме 15 грн, спрогнозував Артем Куюн. За його словами, ще в середині грудня газ почав стрімко дорожчати в Європі - світовому індикаторі цін на пропан-бутан - а потім тенденція в середині січня дійшла до Польщі і, врешті-решт, до початку лютого і до України.

У Європі зростання цін відбулося через підвищений попит на продукт з боку нафтохімічної промисловості. Вона споживає близько 50% всіх обсягів ЗВГ, але починає ще активніше використовувати його під час тривалого періоду стабільних цін на нафту.

"ЗВГ повільно реагує на зміну котирувань нафти, тому, коли вартість бареля коливається, пропан-бутан не встигає подешевшати. У нафтохіміків є альтернатива - нафта, або прямогонний бензин, який, будучи похідною від нафти, "бетонно" прив'язаний до цін на неї, і реагує миттєво", - пояснив Артем Куюн.

Щоб заводи перейшли на ЗВГ, він повинен бути більш вигідним щодо нафти в тривалій перспективі - що і сталося в останні кілька місяців, коли ціна бареля знаходилася в діапазоні $ 55-57.

Уже в січні ЗВГ почав дорожчати в Польщі, яка, зазначає Артем Куюн, грає роль "передавальної ланки" між Україною і Європою, а також є одним з найбільших в світі споживачів цього виду палива.

В середині січня тенденція до подорожчання пропан-бутану там посилилася через морози і зростання попиту на нього з метою опалення, а до початку лютого докотилася і до нас.

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"У січні Україна скоротила закупівлі скрапленого газу, оскільки лютий - "мертвий "місяць, коли реалізація падає і нікому запаси не потрібні. Тому подорожчання у сусідів миттєво відобразилось на нашому ринку", - пояснює аналітик "А-95".

Експерт упевнений, що сьогодні в Україні є потенціал подорожчання середньої ціни палива до понад 15 грн в центрі і на сході країни, де ближче знаходяться джерела поставки автогазу. На Заході ціни виростуть ще сильніше.

"Зараз Україна може поповнювати запаси пропан-бутану тільки з більш дорогих джерел. Між тим, оптові ціни можуть ще піднятися на $ 50, що додасть "зверху" до середньої ціни в 15 грн ще 60-70 копійок. Відбутися це може через 1-2 тижні ", - вважає Артем Куюн.

Аномально низьке подорожчання бензину

Середня вартість бензинів в країні станом на 4 лютого виявилася вищою на 1,5 грн, ніж в кінці грудня (25,64 за літр для А-92 і 26,67 за літр для А-95). Однак на думку директора групи "А-95" Сергія Куюна, значна частина АЗС з економ-сегмента збільшила вартість палива на аномально низький рівень.

"За останні три місяці нафта подорожчала з $ 37 до $ 55 за барель, в результаті чого оптові ціни зросли на 4 грн за літр, - при цьому роздріб, в кращому випадку, додала 3 грн, а деякі мережі додали лише гривню", - зазначив Сергій Куюн.

Директор "А-95" висловив переконання, що така ситуація можлива тільки за рахунок продажу палива, виробленого нелегально на міні-НПЗ, а також завдяки ухиленню від податків - видачу фальшивих чеків, торгівлі без касових апаратів і т. д.

Масштабне розгортання нелегального виробництва на міні-НПЗ підтверджується і статистикою імпорту, виявили фахівці консалтингової групи "А-95". "Ми з'ясували, що у нас чомусь почав різко зростати імпорт розчинників - причому у величезній кількості його імпортують автозаправні мережі. Чому? З розчинників не стягується акциз, але по суті вони представляють собою суміш октанопідвищуючих компонентів, таких як МТБЕ, технологічний бензин, і використовуються як сировина для виробництва "бодяжного" палива ", - пояснив Сергій Куюн.

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На його думку, якби нелегальне паливо не продавалося на ринку, то верхні ціни бензину на заправках залишилися б в межах 30 грн, а нижня планка компаній економ-сегмента була б на 2 грн вище, ніж зараз - тобто 26-27 грн за літр палива.

У нинішній ситуації, втім, вартість пального гравці преміум-сегмента також не підвищуватимуть, побоюючись відтоку клієнтів, передрікає Куюн.

"Подолати позначку в 30 грн за літр - небезпечно, адже на ринку утворюється прірва між такими операторами, і тими, які будуть торгувати по 20 з гаком гривень. Перших "підтискає" барель, але у них є запас міцності - вони зможуть регулювати свою прибутковість зниженням рівня дисконтів на паливо", - вважає Сергій Куюн.