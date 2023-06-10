Даже премиальные автобренды отказываются от использования настоящей природной кожи при производстве сидений и деталей интерьера. Чем они заменяют кожу от животных в салонах?

Автопроизводители все чаще предлагают экологически чистые альтернативы традиционным кожаным автокреслам, такие как Veganza от BMW, Artico от Mercedes-Benz и Nordico от Volvo. В частности, появился новый тренд на “веганскую кожу”, вытесняющую старую “синтетическую кожу”.

Посмотрим, из чего на самом деле сделаны эти материалы, и как они отличаются от обычной кожаной отделки, которую эти бренды продавали десятилетиями.

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Почему уходят от традиционной кожи?

Есть несколько причин, почему автомобильные компании все чаще обращаются к искусственной и органической коже.

Во-первых, отрасль реагирует на растущий общественный спрос на использование экологически чистых материалов в течение последнего десятилетия. Как и пищевая промышленность и индустрия моды, автомобильная промышленность на протяжении многих десятилетий активно использовала шкуры животных. Поскольку все больше клиентов ищут продукцию, не содержащую животных и не вредящую окружающей среде, производители автомобилей неизбежно реагируют на это.

Некоторые бренды начали предлагать "веганскую кожу" как стандартную отделку салона на некоторых моделях, и это может убедить потенциальных покупателей избрать их модель, а не альтернативы, в которых все еще используется натуральная кожа.

Даже покупатели, не являющиеся веганами, начинают требовать альтернативы коже. От массового убоя животных до высоких выбросов CO 2 в сельском хозяйстве и потенциально опасных условиях труда при дублении кожи - очевидно, что традиционные кожаные изделия имеют значительные этические проблемы, которые многие потребители больше не готовы поддерживать.

Во-вторых, производители автомобилей работают над сокращением выбросов вредных веществ в процессе производства – неважно, по моральным соображениям или по юридическим обязательствам. Производство натуральной кожи требует много ресурсов, включая некоторые вредные химические вещества, которые в свою очередь приводят к образованию отходов и загрязнению окружающей среды.

Для сравнения, искусственная и органическая кожа требует меньше ресурсов для производства, а кожа на растительной основе почти не образует отходов, помогая автомобильным брендам достичь своих целей по снижению выбросов.

Наконец, что очень важно, эти альтернативы искусственной коже просто дешевле в производстве, поскольку основные материалы часто намного дешевле, чем шкура животного, в основном потому, что производственный процесс использует меньше энергии и более экономичен в использовании воды. Это делает предложение заменителей кожи привлекательным вариантом для автомобильных брендов, поскольку они могут сократить расходы и привлечь растущее количество эко-сознательных покупателей.

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Что такое синтетическая кожа?

Синтетическая кожа имеет несколько разных названий – также известная как искусственная кожа, кожзам или даже плиссе (пластиковая кожа) – в зависимости от того, какое название, по мнению маркетинговых отделов, будет звучать наиболее привлекательно для покупателей.

Как бы вы ее ни называли, она производится из пластика, который покрывается винилом, а затем текстурируется, чтобы выглядеть как настоящая кожа. Это более или менее то же, что раньше называли виниловыми сиденьями, но благодаря современным методам текстурирования и производства готовые изделия выглядят и ощущаются гораздо более похожими на настоящую кожу.

В производстве синтетической кожи не используются продукты животного происхождения, что, безусловно, улучшает ее нравственную позицию. С точки зрения экологии, однако, все не столь однозначно. Пластиковые материалы, используемые в синтетической коже, не подвергаются биологическому разложению, в отличие от шкур животных, а процесс производства приводит к образованию такого же количества отходов, как и при производстве традиционной кожи.

В сущности, ключевое преимущество синтетической кожи для автомобильных компаний заключается в экономии затрат, а не в сохранении окружающей среды.

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Что такое веганская кожа?

Веганская кожа – это особый вид синтетической кожи, и ключевое слово здесь – "органическая". Вместо пластика веганская кожа производится из органических материалов природного происхождения – обычно растений.

Однако эту кожу на растительной основе иногда объединяют с другими синтетическими материалами под термином "веганская", что может запутать и ввести в заблуждение. Поэтому некоторые экокожаные изделия будут продаваться как веганские, но также будут включать некоторые синтетические пластиковые и резиновые материалы.

Как и в случае со всеми аспектами веганского образа жизни, основной целью веганской кожи является решение этических и экологических проблем. Для автомобильных компаний, однако, она имеет дополнительное преимущество в том, что ее производство дешевле традиционной кожи.

Что такое кожа на растительной основе?

Кожа на растительной основе – это просто еще один термин, используемый для описания веганской кожи. Как и любая другая форма синтетического материала, она не является кожей, поскольку не использует шкуры животных.

Из чего производят веганскую кожу?

Автомобильные бренды, продающие отделку из веганской кожи, как правило, не говорят о том, какие материалы они используют. Однако модная индустрия дает нам несколько идей.

Чаще используются такие органические материалы, как грибные грибы, листья ананаса, кора деревьев, кожуры яблок и винограда, которые высушиваются и прессуются в тонкий лист.

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Увижу ли я какие-нибудь отличия между этими новыми экологически чистыми кожами и настоящей кожей?

Если коротко, то да. Они могут выглядеть почти как настоящая кожа и немного удешевить стоимость покупки нового автомобиля, но синтетическая кожа часто менее крепкая, чем натуральная, а это значит, что она не прослужит так долго и более подвержена разрывам. Если вы приобретаете подержанный автомобиль, которому уже несколько лет, это может быть достаточно заметно.

Это может привести к непредсказуемым затратам на ремонт сидений по сравнению с сиденьями из натуральной кожи, поэтому ваши долгосрочные затраты на владение автомобилем могут быть выше.

Кожа на основе пластика также не обеспечивает такую же вентиляцию, как натуральная кожа, поэтому вы можете заметить больше пота на пояснице и ногах во время длительных поездок, особенно в теплую погоду – так же, как полиэфирные ткани в одежде не обеспечивают такую же циркуляцию воздуха, как натуральный хлопок или шерсть.

Хотя процесс производства виниловых и синтетических отделок с годами совершенствовался, многим искусственным кожаным изделиям не хватает мягкости и эластичности натуральной кожи, поэтому они могут казаться не столь комфортными. Это также ускоряет износ, поскольку материалы не двигаются и не растягиваются так, как натуральные волокна.

Искусственные кожи также не стареют естественным образом со временем и использованием, как настоящая кожа, поэтому вы не получите природной патины на салоне автомобиля, которую можно увидеть на подержанных роскошных автомобилях из настоящей кожи.

Веганские и синтетические кожи: за и против

Плюсы Обычно дешевле, чем натуральная кожа (хотя веганская кожа может стоить дороже, в зависимости от бренда)

Для производства салонов автомобилей не убивают животных

Может быть более экологичной в производстве, хотя и не настолько, как вы можете подумать Минусы Не так прочна и долговечна, поскольку эти материалы тоньше

Не так эластична, как натуральная кожа, поэтому не всегда комфортна



Какие автомобильные бренды предлагают веганскую или синтетическую кожу?

Tesla была одним из пионеров этого движения и принялась предлагать веганские варианты обивки салона несколько лет назад. Сегодня все больше брендов, от массовых производителей до роскошных марок, предлагают собственные альтернативы традиционной кожаной обивке. Вот несколько примеров: