Навіть преміальні автобренди відмовляються від використання справжньої природної шкіри при виробництві сидінь та деталей інтер'єру. Чим замінюють шкіру від тварин в салонах?

Автовиробники все частіше пропонують екологічно чисті альтернативи традиційним шкіряним автокріслам, такі як "Veganza" від BMW, "Artico" від Mercedes-Benz та "Nordico" від Volvo. Зокрема, з'явився новий тренд на "веганську шкіру", яка витісняє стару "синтетичну шкіру".

Подивімося, з чого насправді зроблені ці матеріали, і як вони відрізняються від звичайного шкіряного оздоблення, яке ці бренди продавали десятиліттями.

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Чому відходять від традиційної шкіри?

Є кілька причин, чому автомобільні компанії все частіше звертаються до штучної та органічної шкіри.

По-перше, галузь реагує на зростаючий суспільний попит на використання екологічно чистих матеріалів протягом останнього десятиліття. Як і харчова промисловість та індустрія моди, автомобільна промисловість протягом багатьох десятиліть активно використовувала шкури тварин. Оскільки все більше клієнтів шукають продукцію, яка не містить тварин і не шкодить навколишньому середовищу, виробники автомобілів неминуче реагують на це.

Деякі бренди почали пропонувати "веганську шкіру" як стандартну обробку салону на деяких моделях, і це потенційно може переконати потенційних покупців обрати їхню модель, а не альтернативи, в яких все ще використовується натуральна шкіра.

Навіть покупці, які не є веганами, починають вимагати альтернативи шкірі. Від масового забою тварин до високих викидів CO 2 у сільському господарстві та потенційно небезпечних умов праці під час дублення шкіри - очевидно, що традиційні шкіряні вироби мають значні етичні проблеми, які багато споживачів більше не готові підтримувати.

По-друге, виробники автомобілів працюють над скороченням викидів шкідливих речовин у процесі виробництва – неважливо, з моральних міркувань чи з юридичних зобов'язань. Виробництво натуральної шкіри вимагає багато ресурсів, включаючи деякі шкідливі хімічні речовини, які, своєю чергою, призводять до утворення відходів і забруднення навколишнього середовища.

Для порівняння, штучна та органічна шкіра потребує менше ресурсів для виробництва, а шкіра на рослинній основі майже не утворює відходів, допомагаючи автомобільним брендам досягти своїх цілей щодо зниження викидів.

Нарешті, що дуже важливо, ці альтернативи штучній шкірі просто дешевші у виробництві, оскільки основні матеріали часто набагато дешевші, ніж шкура тварини, здебільшого тому, що виробничий процес використовує менше енергії та є більш економним у використанні води. Це робить пропозицію замінників шкіри привабливим варіантом для автомобільних брендів, оскільки вони можуть скоротити витрати і водночас привабити зростаючу кількість еко-свідомих покупців.

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Існує два основних типи шкірозамінників, і їх легко сплутати між собою. Але вони мають кілька ключових відмінностей...

Що таке синтетична шкіра?

Синтетична шкіра має кілька різних назв - також відома як штучна шкіра, шкірозамінник або навіть плісе (пластикова шкіра) - залежно від того, яка назва, на думку маркетингових відділів, звучатиме найбільш привабливо для покупців.

Як би ви її не називали, вона виготовляється з пластику, який покривається вінілом, а потім текстурується, щоб виглядати як справжня шкіра. Це більш-менш те саме, що раніше називали вініловими сидіннями, але завдяки сучасним методам текстурування та виробництва готові вироби виглядають і відчуваються набагато більш схожими на справжню шкіру.

У виробництві синтетичної шкіри не використовуються продукти тваринного походження, що, безумовно, покращує її етичну позицію. З точки зору екології, однак, все не так однозначно. Пластикові матеріали, що використовуються в синтетичній шкірі, не піддаються біологічному розкладанню, на відміну від шкур тварин, а процес виробництва призводить до утворення такої ж кількості відходів, як і при виробництві традиційної шкіри.

По суті, ключова перевага синтетичної шкіри для автомобільних компаній полягає в економії витрат, а не в збереженні навколишнього середовища.

До речі автовиробники відмовляються від натуральної шкіри в своїх авто

Що таке веганська шкіра?

Веганська шкіра - це особливий вид синтетичної шкіри, і ключове слово тут - "органічна". Замість пластику веганська шкіра виготовляється з органічних матеріалів природного походження – зазвичай рослин.

Однак цю шкіру на рослинній основі іноді об'єднують з іншими синтетичними матеріалами під терміном "веганська", що може заплутати і ввести в оману. Тому деякі екошкіряні вироби будуть продаватися як веганські, але також включатимуть деякі синтетичні пластикові та гумові матеріали.

Як і у випадку з усіма аспектами веганського способу життя, основною метою веганської шкіри є вирішення етичних та екологічних проблем. Для автомобільних компаній, однак, вона має додаткову перевагу в тому, що її виробництво дешевше, ніж традиційної шкіри.

Що таке шкіра на рослинній основі?

Шкіра на рослинній основі – це просто ще один термін, який використовується для опису веганської шкіри. Як і будь-яка інша форма синтетичного матеріалу, вона насправді не є шкірою, оскільки не використовує шкури тварин.

З чого виготовляють веганську шкіру?

Автомобільні бренди, які продають оздоблення з веганської шкіри, як правило, не говорять про те, які матеріали вони використовують. Однак модна індустрія дає нам кілька ідей.

Найчастіше використовуються такі органічні матеріали, як грибні гриби, листя ананаса, кора дерев, шкірки яблук і винограду, які висушуються і пресуються в тонкий лист.

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Чи побачу я якісь відмінності між цими новими екологічно чистими шкірами і справжньою шкірою?

Якщо коротко, то так. Вони можуть виглядати майже як справжня шкіра і трохи здешевити вартість покупки нового автомобіля, але синтетична шкіра часто менш міцна, ніж натуральна, а це означає, що вона не прослужить так довго і більш схильна до розривів. Якщо ви купуєте вживаний автомобіль, якому вже кілька років, це може бути досить помітно.

Це може призвести до непередбачуваних витрат на ремонт сидінь порівняно з сидіннями з натуральної шкіри, тому ваші довгострокові витрати на володіння автомобілем можуть бути вищими.

Шкіра на основі пластику також не забезпечує таку ж вентиляцію, як натуральна шкіра, тому ви можете помітити більше поту на попереку і ногах під час тривалих поїздок, особливо в теплу погоду – так само, як поліефірні тканини в одязі не забезпечують таку ж циркуляцію повітря, як натуральні бавовна або вовна.

Хоча процес виробництва вінілових і синтетичних оздоблень з роками вдосконалювався, багатьом штучним шкіряним виробам бракує м'якості та еластичності натуральної шкіри, тому вони можуть здаватися не такими комфортними. Це також прискорює знос, оскільки матеріали не рухаються і не розтягуються так, як натуральні волокна.

Штучні шкіри також не старіють природним чином з часом і використанням, як справжня шкіра, тому ви не отримаєте природної патини на салоні автомобіля, яку можна побачити на старих розкішних автомобілях зі справжньої шкіри.

Веганські та синтетичні шкіри: за і проти

Плюси Зазвичай дешевше, ніж натуральна шкіра (хоча веганська шкіра може коштувати дорожче, залежно від бренду)

Для виробництва салонів автомобілів не вбивають тварин

Може бути більш екологічною у виробництві, хоча і не настільки, як ви можете подумати Мінуси Не така міцна і довговічна, оскільки ці матеріали тонші

Не така еластична, як натуральна шкіра, тому не завжди комфортна



Які автомобільні бренди пропонують веганську шкіру або синтетичну шкіру?

Tesla була одним з піонерів цього руху і почала пропонувати веганські варіанти оббивки салону кілька років тому. Сьогодні все більше брендів, від масових виробників до розкішних марок, пропонують власні альтернативи традиційній шкіряній оббивці. Ось кілька прикладів: