Четыре пуска – четыре попадания: британский "Ворон" в украинском небе освоился

О результативном дежурстве рассказал со ссылкой на пресс-службу командования Воздушных сил Украины специализированный ресурс Militarnyi. В деталях и в показанном видеосюжете говорится о подробностях работы бойцов ПВО.

На дежурстве экипаж работал с британской системой ПВО. Она успешно справилась со всеми типами воздушных целей. По словам командира взвода зенитно-ракетной обороны Александра, экипаж уже впоследствии записал на свой счет еще и уничтоженную российскую крылатую ракету.

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"В своем первом боевом вылете экипаж успешно уничтожил четыре разведывательных беспилотника "Орлан" и "Зала" – и все это всего за восемь часов", – сообщил взводный.

Инфографика: Авто24

Оператор-наводчик системы ПВО "Рейвен" Владимира быстро овладел навыками работы пусковой установки (см. видеосюжет Воздушных сил Украины ниже). По его словам, там все просто, система управляется с панели, на которой пальчиковые четыре переключателя и пусковая кнопка.

"Во время ведения боевых действий я выбираю ракету и запускаю ее по цели, после чего ракета покидает пилон и быстро достигает цели", – уточнил наводчик.

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Напомним, системы "Ворон" впервые поступили в Украину весной 2023 года, и по состоянию на май 2025 года они выпустили более 400 ракет по воздушным целям врага. Их общая эффективность составляет 70%.

Воздушные силы Украины сообщили, что системы ПВО Raven из Великобритании работают на нескольких фронтах. Здесь используется платформа Supercat HMT-600 для ракет класса "воздух-воздух" малой дальности ASRAAM.

В июне премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Соединенное Королевство поставит Украине 350 ракет ASRAAM для усиления ее противовоздушной обороны. Это будет финансироваться за счет процентов от замороженных российских активов.

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Стоимость этих ракет класса "воздух-воздух" составляет 70 миллионов фунтов стерлингов. Они были адаптированы для наземного запуска за рекордно короткое время – переоборудование заняло всего три месяца.