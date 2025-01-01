Чотири пуски – чотири влучання: британський "Ворон" в українському небі освоївся

Про результативне чергування розповів з посиланням на пресслужбу командування Повітряних сил України спеціалізований ресурс Militarnyi. В деталях та у показаному відеосюжеті йдеться про подробиці роботи бійців ППО.

На чергуванні екіпаж працював з британською системою ППО. Вона успішно справилася з усіма типами повітряних цілей. За словами командира взводу зенітно-ракетної оборони Олександра, екіпаж вже згодом записав на свій рахунок ще й знищену російську крилату ракету.

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"У своєму першому бойовому вильоті екіпаж успішно знищив чотири розвідувальні безпілотники «Орлан» та «Зала» – і все це лише за вісім годин", – повідомив взводний.

Інфографіка: Авто24

Оператор-навідник системи ППО "Рейвен" Володимира швидко опанував навичками роботи пускової установки (див. відеосюжет Повітряних сил України нижче). За його словами, там усе просто, система керується з панелі, на якій пальчикові чотири перемикачі та пускова кнопка.

"Під час ведення бойових дій я вибираю ракету та запускаю її по цілі, після чого ракета залишає пілон і швидко досягає цілі", – уточнив навідник.

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Нагадаємо, системи "Ворон" вперше надійшли до України навесні 2023 року, і станом на травень 2025 року вони випустили понад 400 ракет по повітряних цілях ворога. Їхня загальна ефективність становить 70%.

Повітряні сили України повідомили, що системи ППО Raven з Великої Британії працюють на кількох фронтах. Тут використовується платформа Supercat HMT-600 для ракет класу "повітря-повітря" малої дальності ASRAAM.

У червні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що Сполучене Королівство поставить Україні 350 ракет ASRAAM для посилення її протиповітряної оборони. Це буде фінансуватися за рахунок відсотків від заморожених російських активів.

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Вартість цих ракет класу «повітря-повітря» становить 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Їх було адаптовано для наземного запуску за рекордно короткий час — переобладнання зайняло лише три місяці.