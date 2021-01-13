Plug-in гибрид Chevrolet Volt – очень популярен в Украине, однако американцы отказались от его выпуска. Почему?

Chevrolet Volt был создан на базе Chevrolet Cruze в 2010 году и выпускался в двух поколениях до 2019 года. Это один из немногих представителей класса Plug-in – то есть подзаряжающийся гибрид. Таким образом, если вы ежедневно ездите на работу и обратно, то можно передвигаться на нем без заправки бензином – на заряде электробатареи. Конечно, если дома или в гараже есть розетка для подзарядки.

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Автомобиль расходует энергию в зависимости от режима движения. В нормальном режиме машина будет ехать на электроэнергии, пока не иссякнет ее запас. А когда заряда будет мало, включается бензиновый двигатель. Причем независимо от стиля вождения – в отличие от некоторых подобных автомобилей, бензиновый двигатель не "помогает" электрическому при разгоне. В режиме "спорт" система ведет себя так же, однако машина активнее реагирует на нажатие педали акселератора. В режиме Hold система экономит заряд батареи, поэтому включает бензиновый двигатель. В горном режиме будет постоянно включаться бензиновый двигатель, чтобы подзаряжать батарею. Так водители часто ездят на дальние расстояния. В режиме коробки передач L (рекуперация) автомобиль активнее заряжает батарею при торможении.

Средний расход топлива – 6,6 литров бензина на 100 км, только на электроэнергии можно проехать от 60 до 100 км. А на разгон до 100 км/ч надо всего 9,5 секунд.

Chevrolet Volt II обладающим рядом бензиновым двигателем 1,8 л с прямым впрыском, поэтому ГБО на него ставить дорого. Двигатель очень надежный, разве что из-за огромного пробег из строя выходят катализаторы, которые могут "убить" двигатель. В автомобиле есть еще два электромотора и тяговая батерея на 18,4 кВт*ч (хотя доступно 14,4 кВт*ч). Электропривод славится своей надежностью, ведь батарея хорошо охлаждаются или нагреваются в зависимости от необходимости. Впрочем, при выходе из строя одной секции батареи ее можно заменить отдельно от других.

Есть проблемы с блоком управления батареи. Например, иногда система "говорит", что батарея разряжена, но она в нормальном состоянии. Эта проблема "лечится" перепрошивкой, которая стоит около 500 долларов.

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На трансмиссионное масло надо тратиться уже через 50-60 тысяч км. Если автомобиль прибыл из США битым, то кузовные запчасти очень дорогие. Например, передний бампер стоит 1000 долларов, задний – 500, а двери – по 600-700 долларов за штуку.

Салон Chevrolet Volt II не слишком просторный из-за формы кузова седана-купе. Посадка спереди достаточно специфична. На втором ряду сидений только два места, а высоким людям сидеть неудобно. А вот для детей или невысоких людей достаточно комфортно.

Багажник открывается как у лифтбеков – со стеклом. Но места в нем немного, а пол высокий.

Подвеска довольно шумная, а клиренс низкий для наших условий – всего 120 мм.

Chevrolet Volt II не нашел продолжение в третьей генерации. Говорят, из-за проблем в имидже – бренд Chevrolet не считается высокотехнологичным брендом, поэтому люди, которые уважают технологии, выбирали Tesla или другие автомобили. Однако для людей, которые ежедневно ездят домой и иногда выезжают за город – это очень неплохой и экономный вариант.

Напомним, что выгоднее – гибрид, дизель или электро.