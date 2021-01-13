Plug-in гібрид Chevrolet Volt – дуже популярний в Україні, однак американці відмовились від його випуску. Чому?

Chevrolet Volt був створений на базі Chevrolet Cruze у 2010 році та випускався у двох поколіннях до 2019 року. Це один з небагатьох представників класу Plug-in – тобто гібрид, що підзаряджається. Таким чином, якщо ви щодня їздите на роботу та назад, то можна пересуватись на ньому без заправки бензином – лише на заряді електробатареї. Звичайно, якщо вдома чи в гаражі є розетка для підзаряджання.

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Автомобіль витрачає енергію в залежності від режиму руху. В нормальному режимі машина буде їхати на електроенергії, аж поки не вичерпається її запас. А коли заряду буде мало, вмикається бензиновий двигун. Причому незалежно від стилю водіння – на відміну від деяких подібних авто, бензиновий двигун не "допомагає" електричним при розгоні. В режимі "спорт" система веде себе так само, однак машина активніше реагує на натискання педалі акселератора. В режимі Hold система економить заряд батареї, тож вмикає бензиновий двигун. В гірському режимі буде постійно вмикатись бензиновий двигун, щоб підзаряджати батарею. Так водії часто їздять на далекі відстані. В режимі коробки передач L (рекуперація) автомобіль активніше заряджає батарею при гальмуванні.

Середня витрата пального – 6,6 літрів бензину на 100 км, лише на електроенергії можна проїхати від 60 до 100 км. А на розгін до 100 км/год треба всього 9,5 секунд.

Chevrolet Volt II онащений бензиновим двигуном 1,8 л з прямим впорскуванням, тому ГБО на нього ставити дорого. Двигун дуже надійний, хіба що через величезний пробіг з ладу виходять каталізатори, які можуть "вбити" двигун. В автомобілі є ще два електромотори та тягова батерея на 18,4 кВт*год (хоча доступно 14,4 кВт*год). Електропривод славиться своєю надійністю, адже батарея добре охолоджуються чи нагріваються в залежності від необхідності. Втім, при виході з ладу однієї секції батареї її можна замінити окремо від інших.

Є проблеми з блоком керування батареї. Наприклад, деколи система "говорить", що батарея розряджена, але вона в нормальному стані. Ця проблема "лікується" перепрошивкою, яка коштує близько 500 доларів.

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На трансмісійну оливу треба витрачатись вже через 50-60 тисяч км. Якщо автомобіль прибув у США битим, то кузовні запчастини дуже дорогі. Наприклад, передній бампер коштує 1000 доларів, задній – 500, а двері – по 600-700 доларів за штуку.

Салон Chevrolet Volt II не дуже просторий через форму кузова седана-купе. Посадка спереду досить специфічна. На другому ряду сидінь лише два місця, а високим людям сидіти незручно. А от для дітей чи невисоких людей достатньо комфортабельно.

Багажник відкривається як у ліфтбеків – зі склом. Але місця в ньому небагато, а підлога висока.

Підвіска досить шумна, а кліренс низький для наших умов – всього 120 мм.

Chevrolet Volt II не знайшов продовження в третій генерації. Кажуть, через проблему в іміджі – бренд Chevrolet не вважається високотехнологічним брендом, тому люди, які поважають технології, обирали Tesla чи інші авто. Однак для людей, котрі щодня їздять додому та деколи виїжджають за місто – це дуже непоганий та економний варіант.

Нагадаємо, що вигідніше - гібрид, дизель чи електро.