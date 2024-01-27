Ваше желание сообщить о незаконно припаркованном автомобиле и повлиять на нарушителя, сделав фото транспортного средства, вполне понятно. Однако такие действия могут быть наказаны – разберем последствия в Германии и Украине.

Итак, законно или противоправно фотографировать неправильно припаркованные автомобили? В Германии, скажем, как и в большинстве стран мира, действуют строгие правила по личным данным. Поэтому фотографировать незаконно припаркованные автомобили следует с осторожностью, четко осознавая, зачем вы это делаете и какие могут быть последствия. Иначе есть риск нарваться на неприятности.

Только при определенных условиях

Как фотографировать незаконно припаркованные автомобили, чтобы ничего не нарушить? Согласно пункту 1 статьи 6 Общего регламента защиты данных (DSGVO) ФРГ, обработка данных разрешена только при определенных условиях.

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DSGVO предполагает, что фотографии могут быть сделаны без согласия изображенного лица, если это "необходимо для выполнения задания, которое выполняется в общественных интересах".

При этом остается спорным вопрос о том, отвечает ли общественным интересам сообщение частными лицами о незаконной парковке. Этот вопрос суды на заседании рассматривают в первую очередь.

Любой, кто отправляет в полицию фотографии незаконно припаркованных автомобилей в рамках отчета/информационного сообщения, обычно не нарушает защиту данных. Это следует из двух прецедентов, дело которых дошло до суда Ансбаха.

Велодорожка сделана для велосипедистов, чтобы те не выезжали на проезжую часть дороги, а здесь владельцы припаркованных авто побуждают велобайкера нарушать ПДД. Фото: walkbikecupertino.org

Владелец незаконно припаркованных автомобилей пожаловался в офис по надзору за защитой данных (LDA) на действия активистов, что сфотографировали его авто на велодорожке, раскрыв личные данные. За разглашение личных данных авторов снимков оштрафовали на 100 евро.

Велосипедисты не согласились и подали иск на такое решение в суд. Суд вынес решение в пользу двух велоактивистов и отменил штрафы для обоих, поскольку фото незаконно припаркованных автомобилей было отправлено по электронной почте в полицию, а не распространено.

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Люди, извещающие полицию о припаркованных автомобилях, что блокируют тротуары и велосипедные дорожки, могут подавать фотографии как доказательство правонарушений, вынес суд в Баварии.

Соцсеть "законным интересам" не отвечает

Однако некоторым людям простого отчета/сообщения в полицию недостаточно. Многие рассматривают возможность поделиться фотографиями в социальных сетях. А этого делать не следует. Поскольку такими действиями нарушаются права граждан на защиту данных.

В этом случае сделать фото можно, но только для полиции как доказательство незаконной парковки, но присылать друзьям, в мэрию, соседям или размещать в соцсети в таком оригинальном виде не стоит. Фото: reddit.com

Если вы все-таки решились показать фото в соцсети, то перед публикацией следует номерные знаки размыть/затереть и скрыть другую идентификационную информацию, скажем, пикселями залить черты лица и другие признаки, по которому можно установить личность.

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Кстати говоря, хороший пример по этому вы можете позаимствовать из Google map. Как помните, там при просмотре улиц и дорог на всех изображениях номера автомобилей, лицо людей, надписи на больших вывесках размыты – защита данных.

Украинские законы базируются на лучших мировых образцах

В Украине также принят Закон "О защите персональных данных". Его статьи разработаны на основе мировых законодательных документов, в т. ч. европейских и германских. Потому-то, размещая где-то соцсети обличительное фото с открытым номером автомобиля на клумбе или в пешеходной зоне, вы можете попасть в передрягу.

Фото в одной из популярных украинских групп в Facebook с открытыми номерами автомобилей (здесь редакция Авто24 их зарисовала). Фото из открытых источников

Владельцы тех автомобилей фото в суд не подали, но если бы это сделали, то дело выиграли и уплаченный штраф отбили бы. Конечно, водитель за плохую парковку по админпротоколу уплатит мизерный штраф, здесь можно радоваться, но…

Следует учесть, что при большом желании владелец того автомобиля через суд за раскрытые его персональные данные взыщет с вас втрое больше за нанесение морального вреда, расстройство психического состояния, сердечный приступ, даже потерю потенции и еще несколько причин, которые ему грамотно подскажут адвокаты.

Но если бы вы то фото вместо Facebook отослали в полицию, то вы – борец за справедливость и законность. И суд это учтет, даже если и владелец авто захочет на вас отыграться.