Ваше бажання повідомити про незаконно припаркований автомобіль й вплинути на порушника, зробивши фото транспортного засобу, цілком зрозуміле. Однак такі дії можуть бути покарані - розберемо наслідки у Німеччині та Україні.

Отож, законно чи протиправно фотографувати неправильно припарковані автомобілі? У Німеччині, скажімо, як і у більшості країн світу, діють суворі правила щодо особистих даних. Тому фотографувати незаконно припарковані автомобілі слід з обережністю, чітко усвідомлюючи, для чого ви це робите і які можуть бути наслідки. Інакше є ризик нарватися на неприємності.

Лише за певних умов

Отож, як фотографувати незаконно припарковані автомобілі, щоб нічого не порушити? Відповідно до пункту 1 статті 6 Загального регламенту захисту даних (DSGVO) ФРН, обробка даних дозволена лише за певних умов.

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DSGVO передбачає, що фотографії можуть бути зроблені без згоди зображеної особи, якщо це "необхідне для виконання завдання, яке виконується в суспільних інтересах".

При цьому залишається спірним питання про те, чи відповідає громадським інтересам повідомлення приватними особами про незаконне паркування. Це питання суди під час засідання розглядають у першу чергу.

Будь-хто, хто відправляє до поліції фотографії незаконно припаркованих автомобілів у рамках звіту/інформаційного повідомлення, зазвичай не порушує захист даних. Це випливає із двох прецедентів, справа яких дійшла до суду Ансбаху.

Велодоріжка зроблена для велосипедистів, щоб ті не виїздили на проїжджу частину дороги, а тут власники припаркованих авто спонукають велобайкера порушувати ПДР. Фото: walkbikecupertino.org

Власник незаконно припаркованих автомобілів поскаржився в офіс із нагляду за захистом даних (LDA) на дії активістів, що сфотографували його авто на велодоріжці, розкривши особисті дані. За розголошення особистих даних авторів знімків оштрафували на 100 євро.

Велосипедисти не погодилися й подали позов на таке рішення в суд. Суд виніс рішення на користь двох велоактивістів і скасував штрафи для обох, оскільки фото незаконно припаркованих автомобілів було відправлено електронною поштою в поліцію, а не розповсюджено.

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Люди, які сповіщають поліцію про припарковані автомобілі, що блокують тротуари та велосипедні доріжки, можуть подавати фотографії як доказ правопорушень, постановив суд у Баварії.

Соцмережа "законним інтересам" не відповідає

Однак деяким людям простого звіту/повідомлення до поліції недостатньо. Багато хто розглядає можливість поділитися фотографіями у соціальних мережах. А цього робити не варто. Оскільки такими діями порушуються права громадян на захист даних.

У цьому випадку зробити фото можна, але тільки для поліції як доказ незаконного паркування, але надсилати друзям, в мерію, сусідам чи розміщувати в соцмережі у такому оригінальному вигляді не варто. Фото: reddit.com

Якщо ви все-таки наважилися показати фото в соцмережі, то перед публікацією варто номерні знаки розмити/затерти та приховати іншу ідентифікаційну інформацію, скажімо, пікселями залити риси обличчя та інші ознаки, за яким можна встановити особу.

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До речі, гарний приклад щодо цього ви можете запозичити з Google map. Як пригадуєте, там при перегляді вулиць та доріг на всіх зображеннях номери автомобілів, обличчя людей, написи на великих вивісках розмито – захист даних.

Українські закони базуються на кращих світових зразках

В Україні також прийнято Закон "Про захист персональних даних". Його статті розроблено на основі світових законодавчих документів, у т. ч. європейських і німецьких. Отож, розміщуючи десь соцмережі викривальне фото з відкритим номером автомобіля на клумбі чи в пішохідній зоні, ви можете втрапити в халепу.

Фото в одній із популярних українських Груп у Facebook з відкритими номерами автомобілів (тут редакція Авто24 їх замалювала). Фото з відкритих джерел

Власники тих автівок фото до суду не подали, але якщо це зробили б, то справу виграли б й сплачений штраф відбили б. Звісно, водій за погане паркування по адмінпротоколу сплатить мізерний штраф, тут можна радіти, але…

Варто врахувати, що при великому бажанні власник тієї автівки через суд за розкриті його персональні дані стягне з вас втричі більше за завдану моральну шкоду, розклад психічного стану, серцевий напад, навіть втрату потенції та ще кілька причин, які йому грамотно підкажуть адвокати.

Але коли б ви те фото замість Facebook відіслали до поліції, то ви – борець за справедливість та законність. І суд це врахує, навіть якщо й власник авто захоче на вас відігратися.