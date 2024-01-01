Что будет с грузом в фуре, если резко затормозить: видео

Внезапное появление перед грузовиком очередного "шумахера", вылетевшего из соседней полосы и спрятавшегося в "окно" перед фурой, до добра не доведет. На этих тонкостях делают акцент авторы исследования из рекрутинговой компании Logistic Force (Нидерланды).

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Для фуры такие маневры завершаются если не столкновением, то повреждением груза. Его просто по инерции движения при резком торможении срывает с места, даже при условии добротной фиксации.

Не все водители легковушек осознают, что многотонный магистральный тягач с загруженным полуприцепом остановить даже в экстренном режиме за 5-6 метров не получится – тормозной путь растянуться на несколько десятков метров.

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Дальнобойщица Эсмеральда Тол, как и 64% ее нидерландских коллег, считает современные системы помощи водителю (такие как адаптивный круиз-контроль и Lane Assist), хорошими помощниками людям их профессии. Но эти системы очень резко реагируют на быстрый и неожиданный выезд на полосу перед грузовиком другого транспорта.

Телезнаменитость Роб Геус и дальнобойщица Эсмеральда Тол провели эксперимент, последствия которого в реалиях были бы ужасны. Фото: Logistic Force

Такие действия посторонних участников движения приводят к автоматическому вмешательству этих систем помощи водителю с экстренным торможением до отказа заполненной многотонной фуры. В таком случае силы инерции негативно действуют даже на закрепленный груз.

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Чтобы привлечь внимание к последствиям этого явления, телевизионный эксперт Роб Геус вместе Эсмеральдой Тол, известной по телепрограмме Meiden die Rijden (Девушки за рулем), испытал фуру на замкнутом контуре, имитируя дорожную ситуацию.

Была осуществлена аварийная остановка подготовленного грузовика с обустройством ресторана в кузове полуприцепа. Последствия повреждений (см. видео внизу) ошеломляющие.

Как отмечают авторы исследования, подобные маневры легкомысленных водителей легковой группы транспорта донимают больше всего. О таком явлении единодушно высказались не десяток-другой дальнобойщиков, а сотни. Опросом в исследовании было охвачено ровно 1399 работников отрасли.