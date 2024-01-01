Що буде з вантажем у фурі, якщо різко загальмувати: відео

Раптова поява перед вантажівкою чергового "шумахера", що вилетів із сусідньої смуги й сховався у "вікно" перед фурою, до добра не доведе. На цих тонкощах роблять акцент автори дослідження з рекрутингової компанії Logistic Force (Нідерланди).

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Для фури такі маневри завершуються якщо не зіткненням, то пошкодженням вантажу. Його просто за інерцією руху при різкому гальмуванні зриває з місця, навіть за умови добротної фіксації.

Не всі водії легковиків усвідомлюють, що багатотонний магістральний тягач з завантаженим напівпричепом зупинити навіть в екстреному режимі за 5-6 метрів не вийде – гальмівний шлях розтягнутися на кілька десятків метрів.

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Далекобійниця Есмеральда Тол, як і 64% її нідерландських колег, вважає сучасні системи допомоги водієві (такі як адаптивний круїз-контроль і Lane Assist), гарними помічниками людям їхньої професії. Але ці системи дуже різко реагують на швидкий і несподіваний виїзд на смугу перед вантажівкою іншого транспорту.

Телезнаменитість Роб Геус й далекобійниця Есмеральда Тол провели експеримент, наслідки якого в реаліях були б жахливі. Фото: Logistic Force

Такі дії сторонніх учасників руху приводять до автоматичного втручання цих систем допомоги водієві з екстреним гальмуванням вщерть заповненої багатотонної фури. У такому разі сили інерції негативно діють навіть на закріплений вантаж.

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Щоб привернути увагу до наслідків цього явища, телевізійний експерт Роб Геус разом Есмеральдою Тол, відомою з телепрограми Meiden die Rijden (Дівчата за кермом), випробував фуру на замкнутому контурі, імітуючи дорожньою ситуацію.

Була здійснена аварійна зупинка підготовленої вантажівки з облаштуванням ресторану у кузові напівпричепа. Наслідки пошкоджень (див. відео внизу) приголомшливі.

Як зазначають автори дослідження, подібні маневри легковажних водіїв легкової групи транспорту допікають найбільше. Про таке явище одностайно висловилися не десяток-другий далекобійників, а сотні. Опитуванням в дослідженні було охоплено рівно 1399 працівників галузі.