Что будут делать на передовой "Маниту" и экскаватор

Дислокация и наименование армейского подразделения по понятным причинам не указываются. Однако в сообщении мэрии уточняется, что это военное формирование ранее четыре раза уже получало от виннитчан помощь.

Теперь раз туда сформирован пятый по отсчету пакет. Это – совместный донат городского совета, громады и Межрегионального координационного гуманитарного штаба. Перед этим Винница передала в эту часть автомобили для мобильных огневых групп, тепловизионные прицелы, монокуляры, кран и еще один погрузчик.

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Из нынешних фото видно, что армейцы получили телескопический погрузчик Manitou MT-X 1840 и колесный экскаватор средней размерной группы Case WX160E. Обе машины будут выполнять как погрузочно-разгрузочные работы, так и строительные, в том числе в зоне сооружения фортификационных объектов обороны.

Телескопический погрузчик MT-X 1840 мощностью силового агрегата 101 л.с. больше пригоден на операциях складирования, разгрузки или погрузки. Благодаря секционной стреле он может штабелировать, подавать или брать грузы на высоте 18 метров.

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Правда, максимальный горизонтальный вылет меньше, всего 13 метров (13,08 м). Грузоподъемность солидная – 4 тонны. Однако это не постоянная величина, на разных метражах вылета она уменьшается. О несоответствии подскажет ограничитель нагрузки.

Экскаватор Case WX160E многим армейцам уже знаком, поскольку на таких машинах они могли работать в мирной жизни – землекоп имеет распространенный характер поставок как в коммунальные, так и в строительные предприятия, агрофирмы или на объекты промышленности.



Почти 18-тонная машина комплектуется экономичным дизельным 4-цилидровым двигателем Cummins B4.5 (Stage V) мощностью 129 кВт/175,3 л.с при 780Нм, что дает привод помповой станции.

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Аксиально-поршневой насос работает с производительностью 260 л/мин. Это позволяет оператору совмещать операции, что положительно сказывается на производительности.

Землекоп может оперировать ковшом внутренним объемом 0,7 куб. м на глубине копания 4,54 м и в радиусе 8,99 м.

Таким образом армейское подразделение получило от винничан крайне необходимую спецтехнику. Суммарно Винницкая громада на системной основе поддерживает 63 военные формирования.

Фото: Винницкая мэрия