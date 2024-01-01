Що робитимуть на передовій "Маніту" та екскаватор

Дислокація та найменування армійського підрозділу зі зрозумілих причин не вказуються. Однак у повідомленні мерії уточнено, що це військове формування раніше чотири рази вже отримувало від вінничан допомогу.

Тепер туди сформовано п’ятий за відліком пакет. Це – спільний донат міської ради, громади та Міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Перед цим Вінниця передала до цієї частини автомобілі для мобільних вогневих груп, тепловізійні приціли, монокуляри, кран та ще один навантажувач.

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З нинішніх фото видно, що армійці отримали телескопічний навантажувач Manitou MT-X 1840 та колісний екскаватор середньої розмірної групи Case WX160E. Обидві машини будуть виконувати як вантажно-розвантажувальні роботи, так і будівельні, в тому числі у зоні спорудження фортифікаційних об’єктів оборони.

Телескопічний навантажувач MT-X 1840 потужністю силового агрегата 101 к.с. більше придатний на операціях складування, розвантаження чи навантаження. Завдяки секційній стрілі він може штабелювати, подавати чи брати вантажі на висоті 18 метрів.

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Щоправда, максимальний горизонтальний виліт менший, всього 13 метрів (13,08 м). Вантажність солідна – 4 тонни. Однак це не стала величина, на різних метражах вильоту вона зменшується. Про невідповідність підкаже обмежувач навантаження.

Екскаватор Case WX160E багатьом армійцям вже знайомий, оскільки на таких машинах вони могли працювати у мирному житті – землекоп має поширений характер постачань як в комунальні, так і в будівельні підприємства, агрофірми чи на об’єкти промисловості.



Майже 18-тонна машина комплектується економічним дизельним 4-цилідровим двигуном Cummins B4.5 (Stage V) потужністю 129 кВт/175,3 к.с при 780Нм, що дає привід помповій станції.

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Аксіально-поршневий насос працює з продуктивністю 260 л/хв. Це дозволяє оператору поєднувати операції, що позитивно позначається на продуктивності.

Землекоп може оперувати ковшем внутрішнім об’ємом 0,7 куб. м на глибині копання 4,54 м та в радіусі копання 8,99 м.

Таким чином армійський підрозділ отримав від вінничан вкрай необхідну спецтехніку. Сумарно Вінницька громада на системній основі підтримує 63 військові формування.

Фото: Вінницька мерія