Передняя часть автомобиля наиболее уязвима с точки зрения повреждений кузова. И ладно, если речь идет о ДТП – здесь уже негде деваться, надо красить. Но ведь и каждый мелкий камешек пытается оставить на вашей краске отметину. Что с этим делать? Журналисты "Авто 24" консультировались с малярами и специалистами по автомакияжу.

Заниматься этим вопросом лучше не после появления сколов, а до этого. Но ничего не поделаешь, чаще всего бывает как раз наоборот. Ниже мы поговорим о первом и втором.

Наверное, не всем понятно, почему мы должны заниматься мелкими дефектами, которых не видно с десяти шагов? Потому что через два-три года их не то, что будет видно издалека – через них можно будет разглядеть двигатель…

Весь передок в мелких сколах – типичный пример “автобанного” автомобиля: машина из Европы, которая большинство пробега намотала по скоростным трассам.

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Лакокрасочное покрытие, повреждение которого и называется сколом, помимо прочего защищает металл кузова от коррозии. И когда все слои ЛКП (лак, краска и грунт) будут пробиты насквозь, голый металл начнет ржаветь. Некоторое время сопротивление коррозии будет оказывать гальваническое покрытие детали – цинкование, фосфатирование, анодирование в зависимости от марки и модели авто. Но далеко не всегда они выдерживают хотя бы год. А когда ржавчина уже поселится на этом микропятачке, ремонт повреждения потребует совсем других усилий.

Почему так важно "закрыть" скол

Меньший очаг коррозии на голом металле довольно быстро начинает распространяться на соседнюю "территорию", в том числе с целой краской. Но неприятность в том, что ржавчина подбирается снизу, из-под краски, и замаскированная ею, будет незаметно прогрызать дыру в детали.

Даже если владелец заметит проблему вовремя и до сквозных повреждений дело не дойдет, устранить ржавчину не так просто – нужна определенная выдержка и усердие. А убрать ее следует полностью, ведь даже с оставленной микроскопической точки коррозия начнет развиваться снова – и под новой краской.

Вот что происходит с капотом, на котором вовремя не решили проблему старых сколов краски. Ремонт такого повреждения очень непрост и недешев.

Что делать со сколом на капоте

Его следует закрыть от влаги и, соответственно, от возникновения или распространения коррозии. Это можно сделать по-разному:

Временно – подручным средством типа лака для ногтей или восковым полиролем. Если говорить о маникюрном лаке, то часто можно подобрать цвет в тон автомобиля. Кстати, такой лак часто бывает не менее стойким, чем ремонтная краска. А большинство ремонтных карандашей можно отнести к временным способам;

– подручным средством типа лака для ногтей или восковым полиролем. Если говорить о маникюрном лаке, то часто можно подобрать цвет в тон автомобиля. Кстати, такой лак часто бывает не менее стойким, чем ремонтная краска. А большинство ремонтных карандашей можно отнести к временным способам; Постоянно – локальной окраской по полноценной технологии с основой в виде грунта и финишным укрытием лаком;

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Радикально . Можно перекрасить весь капот или как минимум его переднюю часть. Но ищите проверенного мастера, потому что из-за особенностей температурного режима требования к покраске капота особенно высоки;

. Можно перекрасить весь капот или как минимум его переднюю часть. Но ищите проверенного мастера, потому что из-за особенностей температурного режима требования к покраске капота особенно высоки; Защитная пленка. Оклеивать капот нужно до появления на нем повреждений, и качественная пленка действительно дает хорошую защиту от камешков. Но наклеивать ее на деталь с глубокими сколами не желательно – оголенный металл в них рано или поздно начнет ржаветь под пленкой.

Как закрасить скол на капоте

Всё зависит от того, насколько он глубок и насколько быстро после появления он был замечен. Конечная цель "борца" со сколами - закрыть поврежденное место так, чтобы на нем никогда не возникла коррозия и восстановить декоративную привлекательность детали.

Один из вариантов краски и лака для подкрашивания сколов на капоте – аэрозольные баллончики. Содержимое придется выбрызгать в подходящую тару.

Ниже приведен полный алгоритм работы, некоторые этапы которого могут быть пропущены в зависимости от характера повреждения.

Хорошо вымойте и высушите капот;

Подготовьте “кратер” скола к окраске. Надо полностью удалить коррозию – кончиком тонкого острого ножа или наждачной бумагой. Это нужно делать аккуратно, чтобы не повредить краску и лак рядом;

В идеале нужно нанести на чистый металл каплю преобразователя ржавчины, например зубочисткой, и дать ей высохнуть согласно инструкции на бутылке. Чтобы не залить препаратом лишнюю площадь, предварительно потренируйтесь набирать минимальное количество жидкости;

Нанести каплю грунта, так же зубочисткой и так же аккуратно или очень тонкой кисточкой;

Если сбиты только верхние слои ЛКП (лак или лак и краска), но остался целым хотя бы грунт, первые пункты нужно пропустить. Но лунку нужно обезжирить растворителем;

Нанести на скол каплю краски, дать ей правильно высохнуть;

Нанести на краску каплю лака, дать ему правильно высохнуть;

При желании, особенно, если созданное вами ЛКП выступает из кратера скола, можно заполировать отремонтированное место абразивным полиролем. Но имейте в виду, что свежая краска и лак мягче старого покрытия вокруг.

Рекомендация Авто 24

Каждый раз после мойки или после каждой поездки по загородной трассе осматривайте капот на предмет новых сколов. Чем меньше времени обнаженный металл будет оставаться без защиты, тем больше гарантий, что на отремонтированных местах не возникнет коррозия. Обнаруженные свежие “раны” на краске можно защитить хотя бы временными средствами, пока появится возможность отремонтировать их по-настоящему.

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