Передня частина автомобіля найбільш вразлива з точки зору пошкоджень кузова. І зрозуміло, коли йдеться про ДТП – тут вже ніде подітися, перефарбовувати. Але ж і кожен дрібний камінчик намагається залишити на вашій фарбі відмітину. Що з цим робити? Журналісти “Авто 24” консультувались з малярами та фахівцями з автомакіяжу.

Перейматись цим питанням найкраще не після появи сколів, а до того. Втім, найчастіше буває саме навпаки. Нижче ми поговоримо про перше і про друге.

Певно, не всім зрозуміло, чому ми повинні перейматись дрібними дефектами, яких не видно з десяти кроків? Тому що через два-три роки їх не те що буде видно здалеку – через них можна буде побачити двигун…

Весь передок у дрібних сколах – типовий приклад “автобанного” автомобіля: машина з Європи, яка більшість пробігу намотала швидкісними трасами.

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Лакофарбове покриття, дрібне пошкодження якого і називається сколом, крім іншого захищає метал кузова від корозії. І коли усі шари ЛКП (лак, фарба і грунт) будуть пробиті наскрізь, голий метал почне іржавіти. Деякий час опір корозії буде чинити гальванічне покриття деталі – цинкування, фосфатування, анодування, в залежності від марки й моделі авто. Але далеко не завжди вони витримують хоча б рік. А коли іржа вже поселиться на цій мікроплямці, ремонт пошкодження потребуватиме зовсім інших зусиль.

Чому так важливо “закрити” скол

Найменше вогнище корозії на голому металі доволі швидко починає поширюватись на сусідню “територію”, у тому числі з цілою фарбою. Але неприємність у тому, що іржа підбирається знизу, з-під фарби, і замаскована нею, буде непомітно прогризати дірку в деталі.

Навіть якщо власник помітить проблему вчасно і до наскрізних пошкоджень справа не дійде, усунути іржу не так просто – потрібна певна витримка і ретельність. А прибрати її слід повністю, адже навіть з залишеної мікроскопічної точки корозія почне розвиватись знову, під новою фарбою.

Ось що відбувається з капотом, на якому вчасно не вирішили проблему старих сколів фарби. Ремонт такої корозії дуже непростий і недешевий.

Що робити зі сколом на капоті

Його слід закрити від вологи та відповідно, від виникнення або поширення корозії. Це можна зробити по-різному:

Тимчасово – підручним засобом типу лаку для нігтів або восковим поліролем. Якщо говорити про манікюрний лак, то часто можна підібрати колір в тон автомобіля. До речі, такий лак зазвичай буває не менш стійким, ніж ремонтна фарба. Більшість ремонтних олівців можна віднести до тимчасових способів;

– підручним засобом типу лаку для нігтів або восковим поліролем. Якщо говорити про манікюрний лак, то часто можна підібрати колір в тон автомобіля. До речі, такий лак зазвичай буває не менш стійким, ніж ремонтна фарба. Більшість ремонтних олівців можна віднести до тимчасових способів; Постійно – локальним фарбуванням за повноцінною технологією з основою у вигляді грунту та фінішним укриттям лаком;

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Радикально . Можна перефарбувати весь капот або як мінімум його передню частину. Але шукайте перевіреного майстра, бо через температурний режим вимоги до фарбування капота особливо високі;

. Можна перефарбувати весь капот або як мінімум його передню частину. Але шукайте перевіреного майстра, бо через температурний режим вимоги до фарбування капота особливо високі; Захисною плівкою. Обклеювати капот треба до появи на ньому пошкоджень, якісна плівка справді дає хороший захист від камінчиків. Але наклеювати її на деталь з глибокими сколами не бажано – оголений метал у них рано чи пізно почне іржавіти під плівкою.

Як зафарбувати скол на капоті

Все залежить від того, наскільки він глибокий і наскільки швидко після появи його було помічено. Кінцева мета “борця” зі сколами – закрити пошкоджене місце так, щоб на ньому ніколи не виникла корозія і щоб відновити декоративну привабливість деталі.

Один з варіантів фарби і лаку для підфарбовування сколів на капоті – аерозольні балончики. Вміст доведеться вибризкати у підходящу тару.

Нижче подаємо повний алгоритм роботи, деякі етапи якого можуть бути пропущені в залежності від характеру пошкодження.

Добре вимийте і висушіть капот;

Підготуйте “кратер” сколу до фарбування. Треба повністю видалити корозію – кінчиком тонкого гострого ножа або абразивним папером. Це треба робити акуратно, щоб не пошкодити фарбу та лак поряд;

В ідеалі треба нанести на чистий метал краплину перетворювача іржі, наприклад, зубочисткою, і дати їй висохнути згідно інструкції на пляшці. Щоб не залити препаратом зайву площу, попередньо потренуйтеся набирати мінімальну кількість рідини;

Нанести краплину грунту, так само зубочисткою і так само акуратно;

Якщо збито лише верхні шари ЛФП (лак або лак та фарбу), але залишився цілим хоча б грунт, перші пункти треба пропустити. Але лунку треба знежирити розчинником;

Нанести на скол краплину фарби, дати їй правильно висохнути;

Нанести на фарбу краплину лаку, дати йому правильно висохнути;

За бажання, особливо, якщо створене вами ЛФП виступає з “кратера” сколу, можна заполірувати відремонтоване місце абразивним поліролем. Але майте на увазі, що свіжа фарба та лак м’якіші за старе покриття навколо.

Рекомендація Авто 24

Щоразу після мийки або після кожної поїздки заміською трасою оглядайте капот на предмет нових сколів. Чим менше часу оголений метал залишатиметься без захисту, тим більше гарантій, що на відремонтованих потім місцях не виникне корозія. Виявлені свіжі “вибоїни” на фарбі можна захистити хоча б тимчасовими засобами, поки з’явиться можливість відремонтувати їх по-справжньому.

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