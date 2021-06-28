Причин негайно ліквідувати подряпину на кузові як мінімум дві: зупинити прискорене серцебиття від розпачу і зупинити початок корозії, яка неодмінно почнеться там, де не стало фарби та лаку. «Авто24» знає, як обійтися при цьому без серйозних витрат.

Перефарбовувати всю деталь через одну-дві подряпини або скол особливого сенсу немає – це і чималі гроші, і втрата заводського лакофарбового покриття, яким так дорожать усі автовласники. Ефективною альтернативою в більшості випадків буде так званий реставраційний олівець для авто, але дуже важливо правильно ним користуватися.

Так званий олівець для усунення подряпин – непоганий спосіб відновити лакофарбове покриття без особливих витрат

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Що таке олівець для підфарбування

Є кілька варіантів олівців для боротьби із подряпинами. Зрозуміло, що в жодному випадку це не зовсім олівець – насправді від нього у даного засобу схожі лише форма і функціонал.

Фарба

Фактично це невеликий флакон з фарбою та вбудованим у корок засобом для його нанесення на кузов – пензликом або волоконним стрижнем. У випадку з пензликом маємо варіант подібний до жіночого лаку для нігтів, друга конструкція є насправді такою собі версією фломастера для малювання. Іноді до комплекту входить другий олівець – із лаком замість фарби, його наносять після висихання фарби. Олівці з фарбою та лаком застосовують для ремонту глибоких подряпин, які можуть діставати аж до металу. Деякі марки пропонують широку гаму кольорів, з яких можна підібрати потрібний тон.

Найбільш поширений вид реставраційного олівця закриває подряпину фарбою. Після лакування місце ремонту можна заполірувати

Віск

Бувають олівці воскові – вони заповнюють подряпини воском, роблячи їхні матові стінки невидимими. Часто віск буває кольоровим, що полегшує маскування пошкоджень. Власне, це свого роду поліроль. Працює такий олівець на неглибоких подряпинах, які не дістають до металу. Гама кольорів невелика, на рівні: чорний, білий, червоний, зелений тощо.

Розчинник

Окремо слід сказати про олівець, який закриває пошкодження не власним матеріалом, а… наявним на кузові. Потужний розчинник розчиняє рідну фарбу автомобіля по краях подряпини – і вам залишається лише швидко натягнути пензликом цю розріджену субстанцію на місце, де фарби немає. Вигода у тому, що немає потреби підбирати тон олівця. Але є й недоліки: широку подряпину таким олівцем не перекрити. До того ж, при детальному розгляді виконаної роботи майже завжди помітні смуги та сліди пензлика.

Восковим олівцем подряпину або скол немов замазують, а потім поліруванням серветкою прибирають зайвий віск обабіч пошкодження

Як користуватися олівцем

Головне в цій роботі – суворо дотримуватись рекомендацій, вказаних на упаковці олівця. Назвемо, однак, основні принципи, дійсні для всіх типів олівців:

Якщо в пошкодженні є корозія, її перш за все треба видалити – скальпелем, шліфувальним папером, перетворювачем іржі.

Голий метал – неважливо, з’явився він внаслідок пошкодження чи зачищення – дуже бажано закрити спочатку грунтом. Він забезпечить надійне зчеплення будь-якого наступного шару із металом.

Перед нанесенням на пошкодження будь-якого покриття, дуже бажано це місце промити, знежирити та просушити.

Уся вищезгадана робота практично ювелірна, тому подбайте про додаткові мікроінструменти (скальпель, зубочистка, тонкий пензель) і не поспішайте.

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Якщо скол або подряпина дістали до голого металу, перед застосуванням олівця місце треба очистити від іржі та заґрунтувати

Зазначимо, що суворість дотримання наведених рекомендацій залежить від вашої мети. Навіть якщо ви, поспішаючи, пропустите підготовчі операції типу очищення та знежирення, оброблена олівцем подряпина (скол) все одно на якісь час буде замаскована, і розвиток корозії в ній призупинено. Тобто краще закрити пошкодження аби як, ніж не робити нічого зовсім.

Рекомендація Авто24

Якщо ви використовуєте олівець для ремонту подряпин уперше, починайте з пошкодження в такій зоні кузова, яка не впадає в око. Швидше за все, ваш перший млинець вийде трошки невдалим, але вважайте цю подряпину тренувальною. В принципі дана технологія дозволяє надійно зафарбовувати пошкодження, і сліди ремонту будуть помітними лише при ретельному огляді. Головне – не поспішати й все робити правильно.

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