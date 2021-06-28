Причин немедленно ликвидировать царапину на кузове как минимум две: остановить учащенное сердцебиение от отчаяния и остановить начало коррозии, которая непременно начнется там, где не стало краски и лака. "Авто24" знает, как обойтись при этом без серьезных затрат.

Перекрашивать всю деталь из-за одной-двух царапин или сколов особого смысла нет – это и немалые деньги, и потеря заводского лакокрасочного покрытия, которым так дорожат все автовладельцы. Эффективной альтернативой в большинстве случаев будет так называемый реставрационный карандаш для авто, но очень важно правильно им пользоваться.

Так называемый карандаш для устранения царапин – неплохой способ восстановить лакокрасочное покрытие без особых затрат

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Что такое карандаш для подкраски

Есть несколько вариантов карандашей для борьбы с царапинами. Понятно, чтоэто не совсем карандаш – на самом деле от него у данного средства похожи лишь форма и функционал.

Краска

Фактически это небольшой флакон с краской и встроенным в пробку средством для его нанесения на кузов – кисточкой или волоконным стержнем. В случае с кисточкой имеем вариант, подобный женскому лаку для ногтей, вторая конструкция является на самом деле некой версией фломастера для рисования. Иногда в комплект входит второй карандаш, с лаком вместо краски, его наносят после высыхания краски. Карандаши с краской и лаком применяют для ремонта глубоких царапин, которые могут доставать аж до металла. Некоторые марки предлагают широкую гамму цветов, из которых можно подобрать нужный тон.

Наиболее распространенный вид реставрационного карандаша закрывает царапину краской. После лакировки место ремонта можно заполировать

Воск

Бывают карандаши восковые – они заполняют царапины воском, делая их матовые стенки невидимыми. Часто воск бывает цветным, что облегчает маскировку повреждений. Собственно, это своего рода полироль. Работает такой карандаш на неглубоких царапинах, которые не достают до металла. Цветовая гамма небольшая, на уровне: черный, белый, красный, зеленый и т. д.

Растворитель

Отдельно следует сказать про карандаш, который закрывает повреждения не собственным материалом, а... имеющимся на кузове. Мощный растворитель растворяет родную краску автомобиля по краям царапины и вам остается лишь быстро натянуть кисточкой эту разреженную субстанцию на место, где краски нет. Выгода в том, что нет нужды подбирать тон карандаша. Но есть и недостатки: широкую царапину таким карандашом не перекрыть. К тому же, при детальном рассмотрении выполненной работы почти всегда заметны полосы и следы кисточки.

Восковым карандашом царапину или скол будто замазывают, а затем полировочной салфеткой убирают лишний воск вдоль повреждения

Как пользоваться карандашом

Главное в этой работе – строго следовать рекомендациям, указанным на упаковке карандаша. Назовем, однако, основные принципы, действительные для всех типов карандашей:

Если в повреждении есть коррозия, прежде всего ее нужно удалить скальпелем, шлифовальной бумагой, преобразователем ржавчины.

Голый металл – неважно, обнажился он вследствие повреждения или зачистки – очень желательно заделать сначала грунтом. Он обеспечит надежное сцепление любого последующего слоя с металлом.

Перед нанесением на повреждение любого покрытия очень желательно это место промыть, обезжирить и просушить.

Вся вышеупомянутая работа практически ювелирная, поэтому позаботьтесь о дополнительных микро-инструментах (скальпель, зубочистка, тонкая кисть) и не спешите.

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Если скол или царапина достали до голого металла, перед применением карандаша место надо очистить от ржавчины и загрунтовать

Отметим, что строгость соблюдения вышеприведенных рекомендаций зависит от ваших целей. Даже если вы, торопясь, пропустите подготовительные операции типа очистки и обезжиривания, обработанная карандашом царапина (скол) все равно на какое-то время будет замаскирована, и развитие коррозии в ней приостановлено. То есть лучше закрыть повреждения кое-как, чем не делать ничего вовсе.

Рекомендация Авто24

Если вы используете карандаш для ремонта царапин впервые, начинайте с повреждения в такой зоне кузова, которая не бросается в глаза. Скорее всего, ваш первый блин получится немножко неудачным, но считайте эту царапину тренировочной. В принципе данная технология позволяет надежно закрашивать повреждения, и следы ремонта будут заметны только при тщательном осмотре. Главное – не спешить и все делать правильно.

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