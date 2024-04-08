Хотя землетрясения в нашей стране крайне нераспространенное природное явление, знать правила безопасности все же нужно, на случай, если во время землетрясения вы оказались за рулем автомобиля.

Недавно в Тайване произошло землетрясение амплитудой 7.3 балла. На видео, которое распространили в сети, заметно насколько сильно качает автомобили на магистрали. Позднее подобное, но слабее по амплитуде землетрясение произошло недалеко от Нью-Йорка. Геологическая служба США, а также Американская Антропологическая Ассоциация, составили перечень действий и указаний для водителей на случай землетрясения.

Читайте также: Действительно ли пришла пора использовать всесезонные шины

Сначала стоит найти обочину, остановиться и поставить автомобиль на стояночный тормоз. Необходимо выбрать место для остановки подальше от линий электропередач, эстакад, зданий, и т.д., чтобы обезопасить себя и собственный автомобиль от всего, что может разрушиться и упасть во время бедствия.

Оставаться в авто следует до завершения колебания. После того как непогода пройдет, продолжать движение следует осторожно и медленно, ведь можно наткнуться на оползни, обломки сооружений или трещины в дорожном покрытии.

Также интересно: Сколько стоит прогреть двигатель: эксперимент

Если провода линии электропередач упали на ваше авто категорически запрещено касаться любых металлических предметов вроде застежки ремня безопасности, руля или ручки дверей, ведь это может привести к поражению током.

В такой ситуации следует вызвать спасателей и не паникуя ждать помощи. К тому же полезно держать собственный автомобиль с достаточным количеством горючего, ведь АЗС перестанут работать, если населенный пункт будет обесточен.

Читайте также: На каких заправках топливо не доливают: исследование

Также эксперты советуют держать в автомобиле запас воды, аптечку и огнетушитель, фонарик со свежими батарейками, или отражатели света, бумажную карту местности, набор инструментов и запасную одежду.