Хоч землетруси в нашій країні вкрай непоширене природнє явище, знати правила безпеки все ж потрібно, на випадок, якщо під час землетрусу ви опинились за кермом автомобіля.

Нещодавно в Тайвані стався землетрус амплітудою 7.3 бали. На відео, яке поширили в мережі, помітно, наскільки сильно хитає автомобілі на магістралі. Згодом подібний, але слабший за амплітудою землетрус стався неподалік Нью-Йорка. Геологічна служба США, а також Американська Антропологічна Асоціація, склали перелік дій та вказівок для водіїв на випадок землетрусу.

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Спершу варто знайти узбіччя, зупинитись та поставити автомобіль на стоянкове гальмо. Необхідно обрати місце для зупинки подалі від ліній електропередач, естакад, будівель, тощо, аби убезпечити себе та власний автомобіль від усього, що може зруйнуватись і впасти під час негоди.

Залишатися в авто слід аж до завершення коливання. Після того, як негода мине, продовжувати рух слід обережно та повільно, адже можна натрапити на зсуви грунту, уламки споруд чи тріщини в дорожньому покритті.

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Якщо дроти лінії електропередач впали на ваше авто, категорично заборонено торкатись будь-яких металевих предметів на кшталт застібки паска безпеки, керма або ручки дверей, адже це може призвести до ураження струмом.

В такій ситуації слід викликати рятувальників та, не панікуючи, чекати на допомогу. До того ж корисно тримати власний автомобіль з достатньою кількістю пального, адже АЗС перестануть працювати, якщо населений пункт буде знеструмлено.

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Також експерти радять тримати в автомобілі запас води, аптечку та вогнегасник, ліхтарик зі свіжими батарейками, або ж відбивачі світла, паперову карту місцевості, набір інструментів та запасний одяг.