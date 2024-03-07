Будь-який автомобіліст прагне економити на витраті пального, тому в певних ситуаціях воліє обмежити роботу двигуна на холостих обертах – під час прогріву взимку або в заторах.

Але скільки ж пального насправді «з’їдає» двигун під час прогріву та на холостих, і чи дійсно варто на цьому економити? Щоб відповісти на ці питання, ми провели практичний експеримент з вимірюванням.

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Як вимірювали

Випробування проходили у два етапи. Спочатку заміряли витрату пального під час прогрівання двигунів на двох автомобілях різних екологічних класів. На другому етапі зафіксували витрату пального під час стоянки з прогрітим двигуном на мінімальних обертах холостого ходу.

Всі виміри проводилися за допомогою маршрутних комп’ютерів, які отримують інформацію від автомобіля через канали OBD-II. Такі виміри набагато точніші за метод доливання, коли автомобіль заправляють «під зав’язку», а після випробувань доливають пальне під кришку та фіксують результат.

На яких автомобілях

Виміри проводили на двох автомобілях – Kia Rio з двигуном G4FC (Євро-5) та Nissan X-Trail з двигуном QR25 DE (Євро-4). Відповідно, отримані дані мають бути схожими й на інші автомобілі Renault, Nissan, Hyundai/Kia, та й на решту виробників.

Витрата у режимі прогріву

На вулиці – мінус 15°C. При прогріванні витрата бензину у мотора з екологічним класом Євро-4 спочатку становила 2,5 л/год. Коли охолодна рідина прогрілася до 40 градусів, витрата трохи перевищувала 1 л/год.

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Двигун Євро-5 на початку прогріву спалював до 4 л/год, щоб швидше прогріти каталітичний нейтралізатор. А потім витрати наблизилися до тих самих цифр, що й у менш екологічного агрегата.

Усього за час прогріву двигуни витратили приблизно однакову кількість пального, — приблизно 0,6 л.

Витрата у режимі холостого ходу

Автомобіль припаркований, а двигун працює, щоб водій та пасажири в салоні не замерзли. У такому режимі двигуни також споживали приблизно однакову кількість пального – 0,8-0,9 л/год.

Висновок

Витрата пального у двигунів з великою кількістю циліндрів (і, відповідно, з великим робочим об’ємом) при прогріві та на холостому ході буде вищою за наші виміри. Миттєва витрата пального у найсучасніших турбомоторів, навпаки, виявиться трохи скромнішою, але й прогріватись до мінімальної робочої температури (до 40°C) вони будуть довше. І поки вони вийдуть на робочий режим, пального витратять приблизно стільки ж, скільки атмосферники порівнянної потужності.

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Хай там як, а прогрівати двигуни потрібно. Як показав наш експеримент, це не потребує багато пального. І стояти із заведеним двигуном на холостому ходу теж можна довго. Але бажано після такої стоянки виїхати на швидкісну трасу та «прогнати» двигун на підвищених обертах, щоб спалити нагар і відкладення, що утворилися за час простою.