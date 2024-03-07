Любой автомобилист стремится экономить на расходе горючего, поэтому в определенных ситуациях предпочитает ограничить работу двигателя на холостых оборотах - во время прогрева зимой или в пробках.

Но сколько же топлива на самом деле "съедает" двигатель во время прогрева и на холостых, и действительно ли стоит на этом экономить? Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели практический эксперимент с измерением.

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Как измеряли

Испытания проходили в два этапа. Сначала замеряли расход топлива при прогреве двигателей на двух автомобилях разных экологических классов. На втором этапе зафиксировали расход топлива во время стоянки с прогретым двигателем на минимальных оборотах холостого хода.

Все измерения проводились с помощью маршрутных компьютеров, которые получают информацию от автомобиля через каналы OBD-II. Такие измерения намного точнее метода долива, когда автомобиль заправляют "под завязку", а после испытаний доливают топливо под крышку и фиксируют результат.

На каких автомобилях

Измерения проводили на двух автомобилях – Kia Rio с двигателем G4FC (Евро-5) и Nissan X-Trail с двигателем QR25 DE (Евро-4). Соответственно, полученные данные должны быть похожими и на другие автомобили Renault, Nissan, Hyundai/Kia, и на остальных производителей.

Расход в режиме прогрева

На улице – минус 15°C. При прогреве расход бензина у мотора с экологическим классом Евро-4 сначала составлял 2,5 л/час. Когда охлаждающая жидкость прогрелась до 40 градусов, расход немного превышал 1 л/ч.

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Двигатель Евро-5 в начале прогрева сжигал до 4 л/ч, чтобы быстрее прогреть каталитический нейтрализатор. А потом расход приблизился к тем же цифрам, что и у менее экологичного агрегата.

Всего за время прогрева двигатели потратили примерно одинаковое количество топлива, - примерно 0,6 л.

Расход в режиме холостого хода

Автомобиль припаркован, а двигатель работает, чтобы водитель и пассажиры в салоне не замерзли. В таком режиме двигатели также потребляли примерно одинаковое количество горючего – 0,8-0,9 л/час.

Вывод

Расход топлива у двигателей с большим количеством цилиндров (и, соответственно, с большим рабочим объемом) при прогреве и на холостом ходу будет выше наших измерений. Мгновенный расход топлива у современных турбомоторов, наоборот, окажется немного скромнее, но и прогреваться до минимальной рабочей температуры (до 40°C) они будут дольше. И пока они выйдут на рабочий режим, топлива потратят примерно столько же, сколько атмосферники сопоставимой мощности.

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Как бы там ни было, а прогревать двигатели нужно. Как показал наш эксперимент, это не требует много топлива. И стоять с заведенным двигателем на холостом ходу тоже можно долго. Но желательно после такой стоянки выехать на скоростную трассу и "прогнать" двигатель на повышенных оборотах, чтобы сжечь нагар и отложения, образовавшиеся за время простоя.