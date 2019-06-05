На выставке "АгроАвтоШоу", которая продлится до 7 июня на столичном ВДНХ, автоимпортеры демонстрируют посетителям десятки автомобилей, и предоставляют возможность провести тест-драйвы.

Главной премьерой "АгроАвтоШоу" стал пикап Great Wall Wingle 7. Новинка представлена в двух версиях – стандартной и удлиненной. Цены – 638 400 грн. и 651 439 грн. соответственно. Также на стенде Great Wall присутствуют уже знакомые украинским потребителям Wingle5 и Wingle 6.

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Great Wall Wingle 7 – главная новинка "АгроАвтоШоу-2019"

Также на выставке "АгроАвтоШоу-2019" состоялся показ пикапа Nissan Navara. Эта модель ранее была представлена на украинском рынке, однако в прошлом поколении. На выставке показано 12-е поколение “Навары” с уникальной для пикапов 5-рычажной подвеской. Модель оснащена 2,3-литровым дизелем мощностью 190 л.с. и автоматической коробкой передач. Nissan Navara пока представлены только для изучения спроса среди украинских потребителей.



Новый Nissan Navara испытывают на полигоне

Еще один пикап – Mitsubishi L200 – также недавно пережил обновление. Он получил очень выразительную внешность и 2400 технических усовершенствований. Модель представлена в различных исполнениях – от базового для работы в поле до люксового, оснащенного не хуже современных кроссоверов. Этот автомобиль уже продается в салонах официальных дилеров.



Mitsubishi L200 уже продается в салонах официальных дилеров

Немного в стороне, под отдельной крышей демонстрируется DS7. Этот кроссовер будет продаваться только в избранных автосалонах страны, сделанных специально под этот бренд. Поэтому возможность оценить новую французскую роскошь на выставке "АгроАвтоШоу" является уникальной для многих украинцев.



Премиальный DS7 держится в стороне от других авто

Еще одна приятная новость, которая радует украинских автомобилистов – возвращение немецкого бренда Opel. Сейчас Opel формирует новую дилерскую сеть, а на выставке показывает два кроссовера (Crossland X и Grandland X) и две легковые модели (Astra J и Insignia).



После присоединения Opel к французской группе PSA у него появились неплохие перспективы и в Украине

Ford впервые для украинской публики показал новое поколение Focus и линейку коммерческой техники.



Кроссоверы и коммерческие авто Ford интересуют потребителей больше, чем новенький Focus

Практически всю линейку легковых моделей, кроссоверов и коммерческой техники продемонстрировал Citroen.



Forester уже не новый для украинского рынка, но интерес к нему не спадает

Японская Subaru показала новое поколение легендарного Forester, а Jeep – настоящие внедорожники Wrangler и Grand Cherokee.



Jeep Wrangler и Jeep Grand Cherokee

Renault имеет один за самых выразительных стендов, на котором разместился почти весь модельный ряд, включая коммерческую технику.

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Флагман бренда Peugeot – фастбэк 508 привлекает публику, которая знает толк в стильных автомобилях. Кроме того, львиный бренд продемонстрировал кроссоверы 2008, 3008 и 5008, а также линейку минивэнов и коммерческих авто.



Peugeot 508 привлекает эстетов

Самое интересное действо "АгроАвтоШоу" – это тест-драйвы по специально оборудованной офф-роад локации. Проехаться за рулем новенького авто может каждый желающий, который имеет водительское удостоверение и находится в трезвом состоянии.



Тест-драйв по специально подготовленной офф-роад трассе – самое интересное развлечение для водителей

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Выставка проходит в рамках большого "Автошоу" поэтому кроме автомобилей на ВДНХ можно увидеть тракторы, комбайны и сельскохозяйственную технику. Кроме этого на выставке очень много животных, поэтому сюда стоит заглянуть с детьми – им точно будет интересно.