На виставці "АгроАвтоШоу", яка триватиме до 7 червня на столичному ВДНГ, автоімпортери демонструють відвідувачам десятки автомобілів, та надають можливість провести тест-драви.

Найголовнішою прем'єрою "АгроАвтоШоу" став пікап Great Wall Wingle 7. Новинка представлена у двох версіях – стандартній та подовженій. Ціни – 638 400 грн. та 651 439 грн. відповідно. Також на стенді Great Wall присутні вже знайомі українським споживачам Wingle5 та Wingle 6.

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Great Wall Wingle 7 – головна новинка “АгроАвтоШоу-2019”

Також на виставці "АгроАвтоШоу-2019" також відбувся показ пікапа Nissan Navara. Ця модель раніше була представлена на українському ринку, однак в минулому поколінні. На виставці показане 12-те покоління "Навари" з унікальною для пікапів 5-важільною підвіскою. Модель оснащена 2,3-літровим дизелем потужністю 190 к.с. та автоматичною коробкою передач. Nissan Navara поки представлено лише для вивчення попиту серед українських споживачів.

Новий Nissan Navara випробовують на полігоні

Ще один пікап – Mitsubishi L200 – також нещодавно пережив оновлення. Він отримав дуже виразну зовнішність та 2400 технічних удосконалень. Модель представлена в різних виконаннях – від базового для роботи у полі до люксового, оснащеного не гірше за сучасні кросовери. Цей автомобіль вже продається в салонах офіційних дилерів.

Mitsubishi L200 вже продається в салонах офіційних дилерів

Трохи осторонь, під окремим дахом демонструється DS7. Цей кросовер продаватиметься лише в обраних автосалонах країни, зроблених спеціально під цей бренд. Тому можливість оцінити нову французьку розкіш на виставці "АгроАвтоШоу" є унікальною для багатьох українців.

Преміальний DS7 тримається осторонь від інших авто

Ще одна приємна новина, яка радує українських автомобілістів – поверенення німецького бренду Opel. Зараз Opel формує нову дилерську мережу, а на виставці показує два кросовери (Crossland X та Grandland X) та дві легкові моделі (Astra J та Insignia).

Після приєднання Opel до французької групи PSA у нього з’явились непогані перспективи і в Україні

Ford вперше для української публіки показав нове покоління Focus та лінійку комерційної техніки.

Кроссовери та комерційні авто Ford цікавлять споживачів більше, ніж новенький Focus

Практично всю лінійку легкових моделей, кросоверів та комерційної техніки продемонстрував Citroen.

Forester вже не новий для українського ринку, але інтерес до нього не спадає

Японська Subaru показала нове покоління легендарного Forester, а Jeep – справжні позашляховики Wrangler та Grand Cherokee.

Jeep Wrangler та Jeep Grand Cherokee

Renault має один за найвиразніших стендів, на якому розмістився майже весь модельний ряд, включаючи комерційну техніку.

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Флагман бренду Peugeot – фастбек 508 приваблює публіку, яка знається на стильних автомобілях. Окрім того, левовий бренд продемонстрував кросовери 2008, 3008 та 5008, а також лінійку мінівенів та комерційних авто.

Peugeot 508 приваблює естетів

Найцікавіше дійство "АгроАвтоШоу" – це тест-драви по спеціально об лаштованій офф-роад локації. Проїхатись за кермом новенького авто може кожен бажаючий, що має посвідчення водія і перебуває в тверезому стані.

Тест-драйв по спеціально підготовленій офф-роад трассі – найцікавіша розвага для водіїв

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Виставка проходить в рамках великого “АвтоШоу” тому крім автомобілів на ВДНГ можна побачити трактори, комбайни та сільськогосподарську техніку. Окрім цього на виставці дуже багато тварин, тому сюди варто завітати з дітьми – їм точно буде цікаво.