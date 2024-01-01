Что известно о новой линейке BMW 1-Series 2025 года

Актуальное поколение 1-й серии с кодовым названием F40 было представлено в 2019 году. Как сообщает Carscoops со ссылкой на инсайдерскую информацию, компания уже готовит обновленную модель с кодовым названием F70.

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Как сообщается, новинка сохранит габаритные размеры текущей версии, но, вероятно, получит новый язык дизайна, подобную 3-й и 5-й серии со светодиодными фарами с вертикальными дневными ходовыми огнями, другой решеткой радиатор и более агрессивным бампером.

Кроме этого, ожидается, что новинка получит светодиодные фонари и иной задний бампер. В салоне также будет большое количество изменений, в частности автопроизводитель добавит новую информационно-развлекательную систему BMW 9 с двумя совмещенными экранами диагональю 10,25 и 10,7 дюйма.

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Ожидается, что BMW оснастит хэтчбек проекционным дисплеем (HUD), полностью новой центральной консолью с едва заметным рычагом переключения передач и беспроводными Apple CarPlay и Andrioid Auto.

Вероятно, модель будет предлагаться с различными вариантами силовых агрегатов. Базовая версия 116i получит трехцилиндровый бензиновый мотор, объемом 1,5 литра, мощностью 121 л.с. и 230 Нм крутящего момента. В других версиях также будут доступны 2,0-литровые бензиновые и дизельные агрегаты.

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Также стоит ожидать появление версии PHEV, с гибридной установкой мощностью 322 л.с. и запасом хода на электричестве до 80 км. Кроме этого, поговаривают о возможном появлении высокопроизводительной версии M. Официальная презентация новинки запланирована на конец этого года.