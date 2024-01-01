Що відомо про нову лінійку BMW 1-Series 2025 року

Актуальне покоління 1-ї серії з кодовою назвою F40 було представлене в 2019 році. Як повідомляє Carscoops з посиланням на інсайдерську інформацію, компанія вже готує оновлену модель з кодовою назвою F70.

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Як повідомляється, новинка збереже габаритні розміри поточної версії, але, ймовірно, отримає нову мову дизайну, подібну до 3-ї та 5-ї серії зі світлодіодними фарами з вертикальними денними ходовими вогнями, іншою решіткою радіатор та більш агресивним бампером.

Окрім цього, очікується, що новинка отримає світлодіодні ліхтарі та інакший задній бампер. В салоні також буде велика кількість змін, зокрема автовиробник додасть нову інформаційно-розважальну систему BMW 9 з двома поєднаними екранами діагоналлю 10,25 та 10,7 дюйма.

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Очікується, що BMW оснастить хетчбек проєкційним дисплеєм (HUD), повністю новою центральною консоллю з ледь помітним важелем перемикання передач й безпровідними Apple CarPlay та Andrioid Auto.

Ймовірно, модель пропонуватиметься з різними варіантами силових агрегатів. Базова версія 116i отримає трициліндровий бензиновий мотор, об’ємом 1,5 літра, потужністю 121 к.с. й 230 Нм крутного моменту. В інших версіях також будуть доступні 2,0-літрові бензинові та дизельні агрегати.

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Також варто очікувати появу версії PHEV, з гібридною установкою потужністю 322 к.с. й запасом ходу на електриці до 80 км. Окрім цього, подейкують про можливу появу високопродуктивної версії M. Офіційна презентація новинки запланована на кінець цього року.