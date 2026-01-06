Что сделали из классических карет Iveco Daily

Спецтранспорт на шасси Iveco Daily имеет четвертый класс защиты. На его борта нанесена маркировка международных гуманитарных миссий – красные полосы на белом фоне кузова.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной государственной администрации Александр Прокудин на своей ФБ-странице, автомобили с бронированной защитой будут использоваться для эвакуации жителей Бериславской и Тягинской громад.

"Эти населенные пункты российские войска обстреливают особенно жестоко. Поэтому наличие защищенных автомобилей позволяет безопаснее спасать людей, которые остаются на линии огня", – отметил глава области.

С бронекапсулой внутри

Внешне этот автомобиль похож на обычную карету медицинской помощи. Однако он не имеет на крыше или радиаторной решетке проблесковых спецсигналов. По силовому потенциалу, системами помощи – это все та же присущая Iveco Daily классика, о которой редакция Авто24 рассказывала не раз.

Если внимательно присматреться, то за стандартной обшивкой кузова виднеется капсула, что создает дополнительную защиту. Фото: Херсонская ОВА

Однако есть отличие внутри. Там установлена своеобразная капсула – салон в салоне. Бронированные листы, сваренные в соответствии с габаритами салона, образуют кубообразный защитный панцирь. Он призван прикрыть всех пассажиров от пулевого и осколочного поражения.

О передней части кабины, которая внешне выглядит стандартной, ничего не сказано. Однако на фото просматриваются изменения в конструкции лобового стекла – оно меньше по площади, что свидетельствует о бронировании. Вероятно, бронированное стекло установлено и в боковые окна со стороны пассажира и водителя – там также может быть дополнительная защита.

Здесь все признаки, присущи автомобилям с бронированным остеклением. Коллаж: Авто24

Помощь пришла с временно оккупированных земель

Отмечается, что Daily с бронезащитой "удалось приобрести благодаря поддержке временно оккупированных общин региона – Каховской и Новотроицкой". Это – мужественный поступок.

В рамках национального проекта "Бок о бок: сплоченные громады" они направили на это более 17,7 млн грн субвенции. Таким образом поддержка людей с временно оккупированных земель стала знаковой.

Обе машины по целевому направлению переданы громадам и, вероятно, на них уже заменили транзитные номерные знаки на стандартную госрегистрацию. Фото: Херсонская ОГА