Що зробили з класичних карет Iveco Daily

Спецтранспорт на шасі Iveco Daily має четвертий клас захисту. На його борти нанесено маркування міжнародних гуманітарних місій – червоні смуги на білому тлі кузова.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової державної адміністрації Олександр Прокудін на своїй ФБ-сторінці, автомобілі з броньованим захистом будуть використовуватися для евакуації жителів Бериславської та Тягинської громад.

"Ці населені пункти російські війська обстрілюють особливо жорстоко. Тож наявність захищених автомобілів дає змогу безпечніше рятувати людей, які залишаються на лінії вогню", – зазначив очільник області.

З бронекапсулою всередині

Зовні цей автомобіль схожий на звичайну карету медичної допомоги. Однак він не має на даху чи радіаторній решітці проблискових спецсигналів. За силовим потенціалом, системами допомоги – це все та ж притаманна Iveco Daily класика, про яку редакція Авто24 розповідала не раз.

Якщо уважно придивитися, то за стандартною обшивкою кузова видніється капсула, що створює додатковий захист. Фото: Херсонська ОВА

Однак є відмінність всередині. Там встановлено своєрідну капсулу – салон в салоні. Броньовані листи, зварені у відповідності з габаритами салону, утворюють кубоподібний захисний панцир. Він покликаний прикрити усіх пасажирів від кульового та осколкового ураження.

Про передню частину кабіни, що зовні виглядає стандартною, нічого не сказано. Однак з фото проглядаються зміни в конструкції лобового скла – воно менше за площею, що свідчить про бронювання. Ймовірно, броньоване скло встановлено й у бокові вікна зі сторони пасажира та водія – там також може бути додатковий захист.

Тут всі ознаки, притаманні автомобілям з броньованим склінням. Колаж: Авто24

Допомога прийшла з тимчасово окупованих земель

Зазначається, що Daily з бронезахистом "вдалося придбати завдяки підтримці тимчасово окупованих громад регіону – Каховської та Новотроїцької". Це – мужній вчинок.

У межах національного проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади" вони спрямували на це понад 17,7 млн грн субвенції. Таким чином підтримка людей з тимчасово окупованих земель стала знаковою.

Обидві машини за цільовим направленням передано громадам і, ймовірно, на них вже замінили транзитні номерні знаки на стандартну держреєстрацію. Фото: Херсонська ОВА