Что такое "гексоциклы" и почему они нужны на фронте

Именно такого мнения об этой мототехнике в 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде Десантно-штурмовых войск ВСУ. Как говорится в публикации Благотворительного фонда "Вернись живим" со ссылкой на это подразделение, там использовать гексоциклы с зимы 2024-го.

Опыт постоянной эксплуатации шестиколесных полноприводных гексоциклов убедительно доказал их огромное значение для полноценной работы фронтового подразделения. Они заменили крупногабаритную технику, потому что компактные и маневренные, пройдут там, где большая колесная техника не сможет.

Напомним, гексоцикл – это шестиколесное транспортное средство с полным приводом. От квадроцикла отличается наличием дополнительной пары колес – шесть колес вместо четырех (греческое "гекса" – шесть). Колесная формула 6х6 делает его ценным для транспортировки грузов и эвакуации в сложных условиях бездорожья.

Основные признаки гексоцикла:

Шесть колес – главное отличие от квадроцикла.

Полный привод (6х6) – обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью и высокую проходимость на бездорожье.

Высокая грузоподъемность и буксирная способность – может перевозить значительные грузы и буксировать другие транспортные средства или прицепы.

"Пока что гексоциклы, квадроциклы и мотоциклы в армии воспринимают с опаской. На них полноценно не работали. Все привыкли: если везти людей или провизию - то только бронемашиной. Но по нашему опыту - проще сделать несколько поездок гексоциклом. Он тянет 600–800 кг груза и может ехать по лесу, то есть безопасными участками", – делится мыслями относительно этой техники командир роты беспилотных систем 80 ОДШБр.

Например, есть множество случаев, когда эта техника становится незаменимой в условиях передовой. Скажем, гексоциклы и квадроциклы армейцы "восмидесятки" используют не только для логистики, но и для эвакуации раненых. Таких случаев было немало, в частности во время Курской операции.

Даже "замурзанный по уши" гексоцикл повезет еще больше, чем заявленные производителем в паспорте 360 кг груза. Фото: Вернись живым

Бойцы приводят пример, когда такой техникой подъезжали насколько возможно близко к месту ранения и вывозили к медикам. Сделать это пикапом или бронемашиной не удалось бы, потому что они очень заметны в складках местности. Поскольку шестиколесники низенькие и довольно тихие по работе двигателя, то эта незаметность бойцам пригодится.

Квадроциклы, гексоциклы, багги - разные по функционалу, но одинаково нужны всем. Каждая такая машина доставляет оружие, эвакуирует раненых и обеспечивает мобильность наших военных там, где другой техникой не проехать.

Сейчас Благотворительный фонд "Вернись живым" собирает средства на 90 единиц такого транспорта (см. внизу демонстрационное видео производителя) для шести боевых подразделений.