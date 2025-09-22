Що таке "гексоцикли" і чому вони потрібні на фронті

Саме такої думки про цю мототехніку в 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ. Як йдеться в публікації Благодійного фонду "Повернись живим" з посиланням на цей підрозділ, там використовують гексоцикли з зими 2024-го.

Досвід постійної експлуатації шестиколісних повнопривідних гексоциклів переконливо довів їх величезне значення для повноцінної роботи фронтового підрозділу. Вони замінили великогабаритну техніку, бо компактні й маневрові, пройдуть там, де велика колісна техніка не зможе.

Нагадаємо, гексоцикл – це шестиколісний транспортний засіб з повним приводом. Від квадроцикла відрізняється наявністю додаткової пари коліс – шість коліс замість чотирьох (грецьке "гекса" – шість). Колісна формула 6х6 робить його цінним для транспортування вантажів та евакуації в складних умовах бездоріжжя.

Основні ознаки гексоцикла:

Шість коліс – головна відмінність від квадроцикла.

Повний привід (6х6) – забезпечує краще зчеплення з поверхнею та високу прохідність на бездоріжжі.

Висока вантажність та буксирна здатність – може перевозити значні вантажі та буксирувати інші транспортні засоби або причепи.

"Поки що гексоцикли, квадроцикли та мотоцикли у війську сприймають із пересторогою. Ними повноцінно не працювали. Усі звикли: якщо везти людей чи провізію — то тільки бронемашиною. Але з нашого досвіду — простіше зробити кілька поїздок гексоциклом. Він тягне 600–800 кг вантажу й може їхати лісом, тобто безпечнішими ділянками", – ділиться думками щодо цієї техніки командир роти безпілотних систем 80 ОДШБр.

Для прикладу є безліч випадків, коли ця техніка стає незамінною в умовах передової. Скажімо, гексоцикли та квадроцикли армійці "восмидесятки" використовують не лише для логістики, а й для евакуації поранених. Таких випадків було чимало, зокрема під час Курської операції.

Навіть "замурзаний по вуха" гексоцикл повезе ще більше, ніж заявлені виробником у паспорті 360 кг вантажу. Фото: Повернись живим

Бійці наводять приклад, коли такою технікою під’їжджали наскільки можливо близько до місця поранення та вивозили до медиків. Зробити це пікапом чи бронемашиною не вдалося б, бо вони дуже помітні в складках місцевості. Оскільки шестиколісники низенькі й доволі тихі за роботою двигуна, то ця непомітність бійцям стає у пригоді.

Квадроцикли, гексоцикли, багі — різні за функціоналом, але однаково потрібні всім. Кожна така машина доставляє зброю, евакуйовує поранених і забезпечує мобільність наших військових там, де іншою технікою не проїхати.

Нині Благодійний фонд "Повернись живим" збирає кошти на 90 одиниць такого транспорту (див. внизу демонстраційне відео виробника) для шести бойових підрозділів.