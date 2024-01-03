Чтобы увеличить мощность и крутящий момент в электромобиле, можно использовать так называемый "взрыв тока". Как это сделать и насколько это опасно?

Часто автопроизводители предлагают так называемый "специальный пакет опций" за определенную доплату, который фактически представляет собой дополнительное увеличение мощности на собственных электромобилях путем обновления операционной системы. Однако как это работает?

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Основными параметрами для работы силовой установки электромобиля являются напряжение и ток. Из школьных уроков физики известно, что напряжение измеряется в Вольтах, а ток – в Амперах. Ток, который выдает батарея автомобиля, в электродвигателе непосредственно превращается в крутящий момент, тогда как напряжение определяет скорость оборотов двигателя.

Увеличив ток, который выдает батарея на электромотор, мы увеличиваем мощность (лошадиные силы силовой установки). Напряжение в системе остается относительно постоянным во время одного цикла работы батареи, независимо остатка заряда, поэтому ампераж является фактически единственной величиной, которую можно менять.

Однако, не все так просто. Увеличивая ток, мы также повышаем температуру всей системы: как батареи, так проводов и мотора. Именно поэтому существует ограничение в максимальном показателе непрерывного номинального тока. Если его не соблюдать, есть высокая вероятность того, что ваш электромобиль повредит сам себя, или вообще начнет плавиться и в конце концов загорится.

Однако, инженеры, которые изучали работу электромоторов под действием высокого тока заметили явление, которое потом назвали "взрыв тока". Фактически, это уровень ампеража, выше допустимого, который можно поддерживать в течение ограниченного промежутка времени, прежде чем температура выйдет из-под контроля.

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У современных электромобилей есть сложная и эффективная система жидкостного охлаждения двигателя, батареи и инвертора, поэтому такие повышения тока можно применять с определенной степенью свободы.

Пример системы охлаждения батареи, которую использует BMW

Именно поэтому современные автопроизводители, проверив температурные ограничения, связанные с кратковременным повышением тока, предлагают подобное улучшение для собственных авто в виде дополнительного опционального оснащения, которое также можно установить с обновлением операционной системы. Обычно на большинстве электромобилей есть специальный спортивный режим езды, где применена эта технология.

Некоторые автопроизводители пошли другим путем и используют кратковременный максимальный показатель ампеража, чтобы увеличить скорость разгона от 0 до 100 км/ч. Подобное применение этой технологии используется также в Формуле 1, и других гоночных сериях с электрическими или гибридными силовыми установками.

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Вообще, потенциал применения "взрыва тока" чрезвычайно велик, но основной преградой, что не позволяет производителям и инженерам электромобилей использовать ее на постоянной основе, это технологическое несовершенство компонентов силовой установки.

Большинство автомобильных аккумуляторов могут обеспечить огромное количество энергии за один подобный "взрыв", но трансмиссия может не справиться с ним. Разъемы, провода, другие компоненты, или все они одновременно могут просто выйти из строя под воздействием резкого увеличения мощности.

В конце концов, можно предположить что с развитием технологий и конструкции электромобилей, мы увидим использование этой технологии в полном объеме, но пока, именно вы решаете, стоит ли небольшое увеличение производительности вашего электромобиля доплаты.