Щоб збільшити потужність і крутний момент в електромобілі, можна використати так званий "вибух струму". Як це зробити і наскільки це небезпечно?

Часто автовиробники пропонують так званий “спеціальний пакет опцій” за певну доплату, який фактично являє собою додаткове збільшення потужності на власних електромобілях шляхом оновлення операційної системи. Однак як це працює?

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Основними параметрами для роботи силової установки електромобіля є напруга та струм. Зі шкільних уроків фізики відомо, що напруга вимірюється в Вольтах, а струм – в Амперах. Струм, який видає батарея автомобіля, в електродвигуні безпосередньо перетворюється на крутний момент, тоді як напруга визначає швидкість обертів двигуна.

Збільшивши струм, який видає батарея на електромотор, ми збільшуємо потужність (кінські сили силової установки). Напруга в системі залишається відносно постійною під час одного циклу роботи батареї, незалежно залишку заряду, тому ампераж є фактично єдиною величиною, яку можна змінювати.

Однак, не все так просто. Збільшуючи струм, ми також підвищуємо температуру всієї системи: як батареї, так дротів і мотору. Саме тому існує обмеження в максимальному показнику безперервного номінального струму. Якщо його не дотримуватись, є висока ймовірність того, що ваш електромобіль пошкодить сам себе, або взагалі почне плавитись і врешті-решт загориться.

Проте, інженери, які вивчали роботу електромоторів під дією високого струму помітили явище, яке потім назвали “вибух струму”. Фактично, це рівень амперажу, вищий за допустимий, який можна підтримувати протягом обмеженого проміжку часу, перш ніж температура вийде з-під контролю.

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У сучасних електромобілів є складна та ефективна система рідинного охолодження двигуна, батареї та інвертора, тому такі підвищення струму можна застосовувати з певним ступенем свободи.

Приклад системи охолодження батареї, яку використовує BMW

Саме тому сучасні автовиробники, перевіривши температурні обмеження, пов’язані з короткочасним підвищенням струму, пропонують подібне покращення для власних авто у вигляді додаткового опціонального оснащення, яке також можна встановити з оновленням операційної системи. Зазвичай на більшості електромобілів є спеціальний спортивний режим їзди, де застосовано цю технологію.

Деякі автовиробники пішли іншим шляхом і використовують короткочасний максимальний показник амперажу, аби збільшити швидкість розгону від 0 до 100 км/год. Подібне застосування цієї технології використовується також у Формулі 1, та інших гоночних серіях з електричними чи гібридними силовими установками.

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Взагалі, потенціал застосування “вибуху струму” надзвичайно великий, але основною перепоною, що не дозволяє виробникам та інженерам електромобілів використовувати її на постійній основі, це технологічна недосконалість компонентів силової установки.

Більшість автомобільних акумуляторів можуть забезпечити величезну кількість енергії за один подібний “вибух”, але трансмісія може не впоратися з ним. Роз’єми, дроти, інші компоненти, або всі вони одночасно можуть просто вийти з ладу під впливом різкого збільшення потужності.

Зрештою, можна припустити що з розвитком технологій та конструкції електромобілів, ми побачимо використання цієї технології в повному обсязі, але поки що, саме ви вирішуєте, чи варте невелике збільшення продуктивності вашого електромобіля доплати.