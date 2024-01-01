Повністю електричний Nissan Ariya став першим в історії акумуляторним автомобілем, що напередодні новорічних свят добрався до Південного полюсу з Північного.

Екіпаж у складі шотландської пари Кріса Ремсі та його дружини Джулі розпочав знаковий перехід від магнітного Північного полюса в березні.

Виїхали на модифікованому Nissan Ariya, підготовленому спеціально до такої подорожі в майстерні ісландської компанії Arctic Trucks. Це знамените на весь світ ательє займаються підготовкою транспортних засобів до експлуатації в найважчих на Землі умовах.

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На прикладі Ariya організаторам хотілося довести, що електромобілі можуть замінити дизельні транспортні засоби, які нині використовуються для досліджень та експедицій в Антарктиці.

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Без модифікації не обійшлося

Великого перероблення вдалося уникнути. Найбільша заміна – 39-дюймові шини, встановлення яких потребувало модифікованих колісних арок Трансмісія та підвіска лишилися стандартними. Трохи підняли кліренс. Перепробували декілька варіантів коробок передач, а також зчіпні пристрої, зробили деяке посилення рами та днища.

І хоч в ательє цю модифікацію позначили індексом AT39, подружжя під час подорожі дало для своєї "Арії" назву Sonrisa, що іспанською мовою означає усмішка.

Після дев’яти місяців і 27 360 кілометрів пройденого шляху подружжя досягло Південного полюса. Такий термін подорожі виявився трохи довгим, оскільки початковий план та графік версталися під полярну погоду, зміну пір року, а також зміну кліматичних умов.

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Початок виявися надто швидким: доставили машину до Північного полюса і назад поверталися уздовж полярних льодових доріг. А вони цього року дуже швидко закривалися через танення – останнім часом це відбувається все частіше через підвищення температури.

Отож, перша частина подорожі була обмежена потребою криги взимку в північній півкулі. Їздити по льодових дорогах можна тільки до танення, оскільки вони потім непрохідні.

Остання частина подорожі також прив’язувалася до календаря, була залежність від прибуття до Південного полюса в антарктичний «теплий» сезон, оскільки полярні експедиції заборонені взимку, коли екстремальні умови на полюсі стають ще більш нестерпними.

За межею доріг і зарядних станцій

Планувалося використати причіп з невеликим вітряком для зарядки автомобіля під час стоянки в полярних регіонах.

Однак цей план на арктичних дорогах не спрацював. Тому для антарктичної частини довелося використовувати сонячні панелі. Вони заряджали автомобіль "вночі", оскільки в таку пору року полярний регіон цілодобово освітлюється сонцем.

Був у резерві генератор. Його використовували у негоду, підкреслюючи здатність електромобілів працювати з кількома різними джерелами енергії замість одного.

Дві Америки з двома рівнями сервісу

Подорож Північною Америкою була відносно простою на великих автомагістралях із великою кількістю зарядних станцій. Тут далося взнаки те, що через величезні позашляхові шини, крила та багажник на даху з наметом запас ходу значно скоротився.

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В середньому виходило, що на одній зарядці по всьому шляху від одного кінця земної кулі до іншого можна було пройти 240 – 320 кілометрів, а не паспортні для Ariya 437 кілометрів. Давалися взнаки інша ходова та парусність Nissan Ariya.

У Південній Америці практично відсутні станції зарядки автомобілів, що додало труднощів. Подружжя зіткнулося з кількома складними ситуаціями, зокрема зі зламаними зарядними пристроями та довгими ділянками ґрунтової дороги.

Звісно, виручала автономність зарядки від сонячних панелей. В південному регіоні це сильно пришвидшувало наповнення батареї енергією навіть на невеличких привалах.

Однак найскладніша частина подорожі до Антарктиди залишилася наостанок. На цій ділянці до подружжя приєдналися зі своїм транспортом друзі з Arctic Trucks.

Вони забезпечили підтримку як арктичної частини подорожі, так і антарктичної частини. Тут відразу варто уточнити: антарктичні експедиції не можна здійснювати поодинці.

Отож далі подорожували групою. Тим паче інженери Arctic Trucks хотіли бачити, як їхні модифікації справляться з важкими умовами.

В умовах критичних температур і нестачі кисню

Хай там як, але холодна погода на заваді не стала, електромобіль Sonrisa успішно справлявся з температурами до -30º і навіть нижче. Щоправда, допомогла кмітливість: щоб використати погоду на свою користь, доводилося на привалах будувати невеликі стіни зі снігу, щоб арктичні вітри не морозили батарею протягом ночі.

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Подружжя також використало розбірний намет спеціально для автомобіля, щоб утримувати його в теплі під час стоянки. Це сприяло ефективності заряджання. Час від часу ставили автомобіль у своєму табірному наметі, щоб розділити житло на ніч, якщо погодні умови ускладнювали встановлення.

З наближенням до позначки 90º висота в Антарктиді ставала все вище і вище. Сам Південний полюс знаходиться на висоті 2835 метрів над рівнем моря.

Отож, крім холоду експедиції доводиться мати справу з розрідженим повітрям і меншою кількістю кисню. Брак кисню позначився б на транспортних засобах, що працюють на викопному паливі, але електрична "Арія" не мала жодних труднощів.

В краю пінгвінів жити можна

Практично біля церемоніальної віхи, що вказує Південний полюс, знаходиться американська базова наукова станція Амундсена Скотта. Подружжю пощастило отримати запрошення на екскурсію до цього об'єкта, оскільки він уже кілька років закритий для сторонніх через ковід.

Отож, перш ніж туди потрапити, місцевий медик зробив їм кілька тестів на Covid. І тільки переконавшись у відсутності найменших ознак коронавірусу, мандрівники потрапили всередину.

Об'єкт величезний, дуже теплий, сучасний та з великою кількістю зон відпочинку для персоналу. Тренажерний зал, кінотеатр, спортивний зал, зона мистецтв, більярдний стіл, бібліотека та сауна.

На станції також мають відсік гідропоніки, де вирощують овочі, якими користуються шеф-кухарі. Тут також є теплі бокси для гусеничної, колісної техніки, а також машин з комбінованим ходом, в т.ч. з лижами, гусеницями й навіть пропелерними приводами руху.

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Об'єкт може вмістити до півтори сотні людей. На стінах багато пам'ятних речей, що зображують історію станції від першого будівництва будівлі до теперішнього стану. Це третя дослідницька станція США на Південному полюсі. Дві попередні вже списані й не діють.

Післямова

Експедиція без критичних пригод досягла Південного полюса, про що її учасники сповістили рідню та спонсорів по супутниковому зв’язку. Подорож продемонструвала, що електромобілі здатні працювати навіть за межами зарядної інфраструктури в умовах критичних температур, льодових доріг та ущільненої роками снігової цілини.

Після дев’ятимісячної експедиції Новий 2024 рік Кріс і Джулі Ремсі стрічали вже дома: мандрівка залишила багато приємних вражень, але бути у колі сім’ї набагато краще.