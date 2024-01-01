Полностью электрический Nissan Ariya стал первым в истории аккумуляторным автомобилем, который накануне новогодних праздников добрался до Южного полюса с Северного.

Экипаж в составе шотландской пары Криса Рэмси и его жены Джули начал знаковый переход от магнитного Северного полюса в марте.

Выехали на модифицированном Nissan Ariya, подготовленном специально к такому путешествию в мастерской исландской компании Arctic Trucks. Это знаменитое на весь мир ателье занимаются подготовкой транспортных средств к эксплуатации в самых тяжелых на Земле условиях.

Читайте также Ниссан выиграл суд против Nissan

На примере Ariya организаторам хотелось доказать, что электромобили могут заменить дизельные транспортные средства, которые сейчас используются для исследований и экспедиций в Антарктике.

Путешествуете на запад Украины по трассе "Киев-Чоп"? Сделайте пит-стоп на АЗК WOG в с. Глыбочица на Житомирщине. Это самый большой АЗК в Украине. Здесь не только можно заправиться, но и вкусно перекусить в WOG CAFE, или выбрать блюда из меню еще трех ресторанов, которые действуют на территории комплекса. Рекламная информация

Без модификации не обошлось

Большой переработки удалось избежать. Самая большая замена – 39-дюймовые шины, установка которых требовала модифицированных колесных арок Трансмиссия и подвеска остались стандартными. Немного подняли клиренс. Перепробовали несколько вариантов коробок передач, а также сцепные устройства, сделали некоторое усиление рамы и днища.

И хотя в ателье эту модификацию обозначили индексом AT39, супруги во время путешествия дали для своей "Арии" название Sonrisa, что на испанском языке означает улыбка.

После девяти месяцев и 27 360 километров пройденного пути супруги достигли Южного полюса. Такой срок путешествия оказался немного долгим, поскольку первоначальный план и график верстались под полярную погоду, смену времен года, а также изменение климатических условий.

Читайте также Полярный экспресс: пикап Toyota установил рекорд самого быстрого путешествия к Южному полюсу

Начало оказалось слишком быстрым: доставили машину к Северному полюсу и обратно возвращались вдоль полярных ледовых дорог. А они в этом году очень быстро закрывались из-за таяния – в последнее время это происходит все чаще из-за повышения температуры.

Так что, первая часть путешествия была ограничена потребностью льда зимой в северном полушарии. Ездить по ледовым дорогам можно только до таяния, поскольку они потом непроходимы.

Последняя часть путешествия также привязывалась к календарю, была зависимость от прибытия к Южному полюсу в антарктический "теплый" сезон, поскольку полярные экспедиции запрещены зимой, когда экстремальные условия на полюсе становятся еще более невыносимыми.

За гранью дорог и зарядных станций

Планировалось использовать прицеп с небольшой ветряной мельницей для зарядки автомобиля во время стоянки в полярных регионах.

Однако этот план на арктических дорогах не сработал. Поэтому для антарктической части пришлось использовать солнечные панели. Они заряжали автомобиль "ночью", поскольку в такое время года полярный регион круглосуточно освещается солнцем.

Был в резерве генератор. Его использовали в непогоду, подчеркивая способность электромобилей работать с несколькими разными источниками энергии вместо одного.

Две Америки с двумя уровнями сервиса

Путешествие по Северной Америке было относительно простым на больших автомагистралях с большим количеством зарядных станций. Здесь сказалось то, что через огромные внедорожные шины, крылья и багажник на крыше с палаткой запас хода значительно сократился.

Читайте также Голландские супруги отправятся к Южному полюсу на вездеходе на солнечных батареях

В среднем получалось, что на одной зарядке по всему пути от одного конца земного шара до другого можно было пройти 240 – 320 километров, а не паспортные для Ariya 437 километров. Сказывалась другая ходовая и парусность Nissan Ariya.

В Южной Америке практически отсутствуют станции зарядки автомобилей, что добавило трудностей. Супруги столкнулись с несколькими сложными ситуациями, в частности со сломанными зарядными устройствами и длинными участками грунтовой дороги.

Конечно, выручала автономность зарядки от солнечных панелей. В южном регионе это сильно ускоряло наполнение батареи энергией даже на небольших привалах.

Однако самая сложная часть путешествия в Антарктиду осталась напоследок. На этом участке к супругам присоединились со своим транспортом друзья из Arctic Trucks.

Они обеспечили поддержку как арктической части путешествия, так и антарктической части. Здесь сразу стоит уточнить: антарктические экспедиции нельзя осуществлять в одиночку.

Поэтому дальше путешествовали группой. Тем более инженеры Arctic Trucks хотели видеть, как их модификации справятся с тяжелыми условиями.

В условиях критических температур и недостатка кислорода

Как бы там ни было, но холодная погода помехой не стала, электромобиль Sonrisa успешно справлялся с температурами до -30º и даже ниже. Правда, помогла смекалка: чтобы использовать погоду в свою пользу, приходилось на привалах строить небольшие стены из снега, чтобы арктические ветра не морозили батарею в течение ночи.

Читайте также Авто из пластиковых бутылок поедет на Южный полюс

Супруги также использовали разборную палатку специально для автомобиля, чтобы удерживать его в тепле во время стоянки. Это способствовало эффективности зарядки. Время от времени ставили автомобиль в своей лагерной палатке, чтобы разделить жилье на ночь, если погодные условия затрудняли установку.

С приближением к отметке 90º высота в Антарктиде становилась все выше и выше. Сам Южный полюс находится на высоте 2835 метров над уровнем моря.

Поэтому, кроме холода экспедиции приходится иметь дело с разреженным воздухом и меньшим количеством кислорода. Недостаток кислорода сказался бы на транспортных средствах, работающих на ископаемом топливе, но электрическая "Ария" не имела никаких трудностей.

В краю пингвинов жить можно

Практически возле церемониальной вехи, указывающей Южный полюс, находится американская базовая научная станция Амундсена Скотта. Супругам посчастливилось получить приглашение на экскурсию к этому объекту, поскольку он уже несколько лет закрыт для посторонних из-за ковида.

Поэтому, прежде чем туда попасть, местный медик сделал им несколько тестов на Covid. И только убедившись в отсутствии малейших признаков коронавируса, путешественники попали внутрь.

Объект огромный, очень теплый, современный и с большим количеством зон отдыха для персонала. Тренажерный зал, кинотеатр, спортивный зал, зона искусств, бильярдный стол, библиотека и сауна.

На станции также имеют отсек гидропоники, где выращивают овощи, которыми пользуются шеф-повара. Здесь также есть теплые боксы для гусеничной, колесной техники, а также машин с комбинированным ходом, в т.ч. с лыжами, гусеницами и даже пропеллерными приводами движения.

Читайте также Секреты путешественника: как спать в машине

Объект может вместить до полутора сотен человек. На стенах много памятных вещей, изображающих историю станции от первого строительства здания до нынешнего состояния. Это третья исследовательская станция США на Южном полюсе. Две предыдущие уже списаны и не действуют.

Послесловие

Экспедиция без критических происшествий достигла Южного полюса, о чем ее участники известили родню и спонсоров по спутниковой связи. Путешествие продемонстрировало, что электромобили способны работать даже за пределами зарядной инфраструктуры в условиях критических температур, ледовых дорог и уплотненной годами снежной целины.

После девятимесячной экспедиции Новый 2024 год Крис и Джули Рэмси встречали уже дома: путешествие оставило много приятных впечатлений, но быть в кругу семьи гораздо лучше.