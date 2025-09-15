Что выгоднее: собственный автомобиль или такси

Собственное авто покупают по разным причинам: для одних оно символизирует успех, кто-то таким образом беспокоится о собственном комфорте, другие решают сэкономить на поездках. Но действительно ли приобретение своего транспорта закрывает эти потребности? Специалисты OnTaxi подсчитали расходы на собственное авто и использование такси и вот что получилось.

Например, вы владелец Dacia Logan, одно из недорогих авто, которое есть на рынке, приобретя его за 4 тыс. долл. Расход топлива – 7,5 л на 100 км в пределах города, потребляет бензин А-92.

Чтобы посчитать сколько горючего она будет тратить на 1 км берем: 7,5/100 = 0,08 л. В среднем в большом городе, едучи на работу, человек может потратить 4–5 км в одну сторону, то есть 8–10 км в целом. Если брать отдаленные районы, например в Харькове, то и 14–15 км в одну сторону (в частности от центра города до проспекта Архитектора Алешина в крайнем Индустриальном районе почти 14 км). То есть в день расход топлива может колебаться от 0,64 до 0,8 л, и достигать 2,4 л.

Если взять за основу, что вы живете в Харькове и будете пользоваться авто минимум 5 дней в неделю, чтобы добраться до работы (в сентябре это 22 рабочих дня), то 22 х 0,64 (возьмем меньший показатель из возможных) = 14 л/мес.

Поскольку Dacia Logan потребляет А-92, а его средняя стоимость, по состоянию на 12 сентября, 57 грн/л, то 14 л х 57 грн = 798 грн/мес.

Посчитаем еще автогражданку, которая является обязательной. Обычно договор подписывают на год, а стоимость оплаты преимущественно 3,5–4 тыс. грн, в зависимости от компании, которая предоставляет услуги. Возьмем самый дешевый вариант 3,5 тыс./12 мес = 292 грн/месяц.

Немалая статья расходов и на посещение СТО: проверка состояния авто, ремонт при необходимости. Хотя бы базово раз в год стоит осмотреть двигатель и трансмиссию, тормозную систему, ходовую часть, колеса, шины, систему охлаждения и выхлопную систему, светотехнику авто. Точную стоимость такого осмотра и ремонта при необходимости можно узнать лишь получив чек на выходе, но, например, согласно прайсу "Укравтосервис” в Харькове, заправка системы кондиционирования стоит от 1110 грн, работа с фарами от 1200 грн. Поэтому возьмем грубо 13 тыс. грн/год на техническое обслуживание авто. 13 тыс./12 мес = 1083 грн/мес. И чем дольше у вас авто в эксплуатации, тем эта статья расходов будет двигаться в большую сторону.

Купим еще зимнюю резину на замену – 2 тыс. грн за колесо, с учетом, что они будут служить 4 года. 8 тыс./48 мес = 167 грн/мес.

Посетим еще мойку хотя бы дважды в месяц. Цены тоже будут отличаться в зависимости от вида и поставщика услуг. В “Автотрейдинг-Харьков”, например, наружная мойка авто стоит 350 грн, полная – 700 грн, если нужна химчистка – от 2800 грн, натирание воском – 1050 грн.

Возьмем оптимальные расходы на чистку авто – 1400 грн/мес (только две полные).

Не следует забывать и об амортизации, которую рассчитывают по формуле: стоимость авто в начале + ликвидационная стоимость (обычно 10–20% от начальной цены) / срок службы авто (пусть условно будет 10 лет).

Поскольку Dacia Logan покупали за 4 тыс долл, по курсу по состоянию на 12 сентября это 164 тыс. грн, берем 164 000 + 16400 грн/10 лет = 18040 грн/год, 18040 грн/12 мес = 1503 грн/мес.

Итак, ежемесячно расходы на собственное авто могут потенциально составлять: 798+292+1083+167+1400+1503 = 5243 грн/мес.

Мы еще не считали стоимость парковки, потому что в Харькове это в основном бесплатно. В Киеве, в центре, она стоит 35 грн/час. 35 грн х 8 раб. ч = 280 грн день. На этот месяц она бы обошлась 6160 грн, при условии 22 раб. дня. Даже, если взять за основу спальный район Киева, где парковка только 5 грн/час, то в месяц тоже получается ощутимая сумма – 880 грн, почти как стоимость топлива на этот период.

Как же насчет такси? Например, в Харькове вам нужно ехать с ул. Немышлянская, 153 до ул. Академика Павлова, 82/1, расстояние между ними примерно 4 км. Именно его мы брали как минимальное для расчетов в начале. Стоимость эконом, например, в сервисе вызова авто OnTaxi – 97 грн в одну сторону (по состоянию на день написания материала), то есть 194 грн туда-обратно. 194 грн х 22 раб. дня = 4268 грн/мес. То есть на 975 грн дешевле собственного авто. В год это получается 11 700 грн.

Также вызывая авто, вы не тратите свое время на стандартные хлопоты за своей машиной, не ищете место для парковки, можете выпить бокал вина на дне рождении друга, потому что потом не за руль и тому подобное.

Но, конце концов, выбирать для себя собственное авто или пользоваться такси – решение индивидуальное.