Що вигідніше: власне авто чи таксі

Власне авто купують з різних причин: для одних воно символізує успіх, хтось у такий спосіб турбується про власний комфорт, інші вирішують зекономити на поїздках. Але чи дійсно придбання свого транспорту закриває ці потреби? Фахівці OnTaxi підрахували витрати на власне авто та використання таксі й ось що вийшло.

Наприклад, ви власник Dacia Logan, одне з недорогих авто, яке є на ринку, придбавши його за 4 тис. дол. Витрати пального – 7,5 л на 100 км у межах міста, споживає бензин А-92.

Щоб порахувати скільки пального вона витрачатиме на 1 км беремо: 7,5/100 = 0,08 л. В середньому у великому місті, їдучи на роботу, людина може витратити 4–5 км в одну сторону, тобто 8–10 км загалом. Якщо брати віддалені райони, наприклад у Харкові, то і 14–15 км в один бік (зокрема від центру міста до проспекту Архітектора Альошина в крайньому Індустріальному районі майже 14 км). Тобто в день витрати палива можуть коливатися від 0,64 до 0,8 л, і досягати 2,4 л.

Якщо взяти за основу, що ви живете в Харкові і користуватиметеся авто щонайменше 5 днів на тиждень, щоб дістатися роботи (у вересні це 22 робочих дні), то 22 х 0,64 (візьмемо менший показник із можливих) = 14 л/міс.

Оскільки Dacia Logan споживає А-92, а його середня вартість, станом на 12 вересня, 57 грн/л, то 14 л х 57 грн = 798 грн/міс.

Порахуємо ще автоцивілку, яка є обов’язковою. Зазвичай договір підписують на рік, а вартість оплати переважно 3,5–4 тис. грн, залежно від компанії, яка надає послуги. Візьмемо найдешевший варіант 3,5 тис./12 міс = 292 грн/ місяць.

Немала стаття витрат і на відвідування СТО: перевірка стану авто, ремонт за потреби. Хоча б базово раз на рік варто оглянути двигун і трансмісію, гальмівну систему, ходову частину, колеса, шини, систему охолодження й вихлопну систему, світлотехніку авто. Точну вартість такого огляду та ремонту за потреби можна дізнатись лиш отримавши чек на виході, але, наприклад, згідно прайсу "Укравтосервіс” у Харкові, заправка системи кондиціонування коштує від 1110 грн, робота з фарами від 1200 грн. Тож візьмемо грубо 13 тис. грн/рік на технічне обслуговування авто. 13 тис./12 міс = 1083 грн/міс. І чим довше у вас авто в експлуатації, тим ця стаття витрат рухатиметься в більшу сторону.

Купимо ще зимову гуму на заміну – 2 тис. грн за колесо, з урахуванням, що вони слугуватимуть 4 роки. 8 тис./48 міс = 167 грн/міс.

Відвідаємо ще мийку хоча б двічі на місяць. Ціни теж відрізнятимуться залежно від виду і надавача послуг. У “Автотрейдинг-Харків”, наприклад, зовнішнє миття авто коштує 350 грн, повне – 700 грн, якщо потрібна хімчистка – від 2800 грн, натирання воском – 1050 грн.

Візьмемо оптимальні витрати на чистку авто – 1400 грн/міс (лише дві повні).

Не слід забувати і про амортизацію, яку розраховують за формулою: вартість авто на початку + ліквідаційна вартість (зазвичай 10–20% від початкової ціни)/термін служби авто (нехай умовно буде 10 років).

Оскільки Dacia Logan купували за 4 тис дол, за курсом станом на 12 вересня це 164 тис. грн, беремо 164 000+16400 грн/10 років = 18040 грн/рік, 18040 грн/12 міс = 1503 грн/міс.

Отже, щомісяця витрати на власне авто можуть потенційно становити: 798+292+1083+167+1400+1503 = 5243 грн/міс.

Ми ще не рахували вартість парковки, бо у Харкові це здебільшого безкоштовно. У Києві, в центрі, вона коштує 35 грн/год. 35 грн х 8 роб. год = 280 грн день. На цей місяць вона б обійшлась 6160 грн, за умови 22 роб. дні. Навіть, якщо взяти за основу спальний район Києва, де парковка лише 5 грн/год, то в місяць теж виходить відчутна сума – 880 грн, майже як вартість пального на цей період.

Як же щодо таксі? Наприклад, у Харкові вам потрібно їхати з вул. Немишлянська, 153 до вул. Академіка Павлова, 82/1, відстань між ними приблизно 4 км. Саме її ми брали як мінімальну для розрахунків на початку. Вартість економу, наприклад, в сервісі виклику авто OnTaxi – 97 грн в один бік (станом на день написання матеріалу), тобто 194 грн туди-назад. 194 грн х 22 роб. дні = 4268 грн/міс. Тобто на 975 грн дешевше за власне авто. У рік це виходить 11 700 грн.

Також викликаючи авто, ви не витрачаєте свій час на стандартні клопоти за своєю машиною, не шукаєте місце для парковки, можете випити келих вина на дні народженні друга, бо потім не за кермо тощо.

Але, зрештою, обирати для себе власне авто чи користуватися таксі – рішення індивідуальне.