Tesla постоянно участвует в конкурсах хакеров и предлагает им большие призы и свои электромобили.

Главная мотивация участия в таком конкурсе – поощрить и вознаградить “добрых” хакеров за поиск уязвимостей и помочь Tesla исправить их до того, как "плохие парни" натворят беды.

В нынешнем году Zero Day Initiative, группе исследователей безопасности Synacktiv удалось обнаружить некоторые ошибки информационно-развлекательной системы Tesla.

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В эти весенние дни Zero Day Initiative проводит новое подобное мероприятие в Ванкувере. Хакеры снова проникли в систему Tesla, на этот раз взломав хорошо защищенную систему электронного блока управления Tesla (ECU) и транспортного средства CAN BUS. Команда хакеров сразу сообщила об этом руководству автозавода и указала на уязвимое место.

В вознаграждение руководство Tesla подарило "добрым" хакерам вдвое больше предыдущего раза – 200 000 долларов, а не 100 000, и совершенно новую Model 3.

Поскольку транспортные средства становятся все более подключенными, то растет опасение взлома систем автомобилей. Подобное сотрудничество помогает автопроизводителю опережать настоящих хакеров. Tesla также запускает собственную программу отчетов об ошибках, открытую для хакеров "белых шляп", стимулируя их с щедрыми вознаграждениями.

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Еще в июле 2017 года Илон Маск выступил на сцене Национальной ассоциации губернаторов в Род-Айленде и подтвердил, что "взлом автопарка" является одной из самых больших проблем Tesla, поскольку автопроизводитель переходит на беспилотные транспортные средства. Он тогда даже представил странный сценарий, который может произойти в автономном будущем:

"В принципе, если бы кто-то мог "сломать все автономные Tesla", он мог бы сказать – я имею в виду просто как шутку – он мог бы сказать "отправить их всех на Род-Айленд" - по всей территории Соединенных Штатов... тогда в Род-Айленде было бы много разъяренных людей".

Напомним, что подобный сценарий поведения автомобилей Tesla обыгрывался в кинофильме от Netflix.