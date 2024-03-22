Tesla постійно бере участь у конкурсах хакерів та пропонує їм великі призи та свої електромобілі.

Головна мотивація участі у такому конкурсі – заохотити та винагородити "добрих" хакерів за пошук вразливостей і допомогти Tesla виправити їх до того, як "погані хлопці" накоять лиха.

В нинішньому році Zero Day Initiative, групі дослідників безпеки Synacktiv вдалося виявити деякі помилки інформаційно-розважальної системи Tesla.

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В ці весняні дні Zero Day Initiative проводить новий подібний захід у Ванкувері. Хакери знову проникли у систему Tesla, цього разу зламавши добре захищену систему електронного блока управління Tesla (ECU) і транспортного засобу CAN BUS. Команда хакерів відразу повідомила про це керівництво автозаводу й вказало на вразливе місце.

У винагороду керівництво Tesla подарувало "добрим" хакерам удвічі більше від попереднього разу – 200 000 доларів, а не 100 000, і абсолютно нову Model 3.

Оскільки транспортні засоби стають все більш підключеними, то зростає побоювання злому систем автомобілів. Подібна співпраця допомагає автовиробнику випереджати справжніх хакерів. Tesla також запускає власну програму звітів про помилки, відкриту для хакерів "білих капелюхів", стимулюючи їх із щедрими винагородами.

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Ще у липні 2017 року Ілон Маск виступив на сцені Національної асоціації губернаторів у Род-Айленді підтвердив, що "злам автопарку" є однією з найбільших проблем Tesla, оскільки автовиробник переходить на безпілотні транспортні засоби. Він тоді навіть представив дивний сценарій, який може статися в автономному майбутньому:

«В принципі, якби хтось міг «зламати всі автономні Tesla», він міг би сказати – я маю на увазі просто як жарт – він міг би сказати «відправити їх усіх на Род-Айленд» — по всій території Сполучених Штатів… тоді в Род-Айленді було б багато розлючених людей».

Нагадаємо, що подібний сценарій поведінки автомобілів Tesla обігрувався у кінофільмі від Netflix.