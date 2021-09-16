Новый C3 – первая модель из семейства из трех автомобилей, ориентированных на международный рынок, разработанных и изготовленных в Индии и Южной Америке, которые появятся в продаже в этих двух регионах в течение следующих трех лет.

Французский бренд расширяет свое присутствие на двух объемных рынках мира с линейкой из трех новых моделей, разработанных и построенных там, где они будут продаваться. Новый C3 для Индии и Латинской Америки представляет собой “хэтчбек с характером кроссовера”, созданный с прицелом на молодую аудиторию.

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Индийский C3 имеет длину менее 4 метров (колесная база 2,54 метра), что позволяет ему соответствовать классу компактных автомобилей, которые облагаются низкими налогами, что делает его более доступным для покупателей. Цены будут объявлены дополнительно, но цены обещаны “очень приятные”. Продажи стартуют в первые четверти 2022 года.

Фото: онлайн-презентация Citroen C3 для Индии и Латинской Америки / снимок экрана

Новый кросс-хэтч следует семейным ценностям, имеет “типично ситроеновский” стиль, передовые технологии для связи и мультимедиа, включая 10-дюймовый центральный тачскрин, а также необычайно широкие возможности для персонализации.

Новый C3 имеет багажник объемом 315 литров, один из самых щедрых в сегменте, 1-литровый бардачок, два 2-литровых дверных кармана спереди, еще два дверных кармана объемом 1 литр сзади, две подставки для чашек, отделение для хранения в центральной консоли, а также две подставки для чашек сзади.

Фото: “региональный” Citroen C3 2021 / Citroen

О силовых установках для новинки производитель ничего не сообщил, отметив, что они будут отличаться, в зависимости от региона продажи.

Между тем в Европе, включая Украину, Citroen предлагает совсем другую машину под названием – хэтчбек C3. А еще кроссовер C3 Aircross.