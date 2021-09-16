Новий C3 – перша модель з сімейства із трьох автомобілів, орієнтованих на міжнародний ринок, розроблених та виготовлених в Індії та Південній Америці, які з'являться у продажу в цих двох регіонах протягом наступних трьох років.

Французький бренд розширює свою присутність на двох об’ємних ринках світу із лінійкою з трьох нових моделей, розроблених і збудованих там, де вони будуть продаватись. Новий C3 для Індії та Латинської Америки являє собою “хетчбек з характером кросовера”, створений з прицілом на молоду аудиторію.

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Індійський C3 має довжину менш як 4 метри (колісна база 2,54 метра), що дозволяє йому відповідати класу компактних автомобілів, які обкладаються низькими податками, що робить його доступнішим для покупців. Ціни будуть оголошені додатково, але ціни обіцяні “дуже приємні”. Продажі стартують у перші чверті 2022 року.

Фото: онлайн-презентація Citroen C3 для Індії та Латинської Америки / знімок екрану

Новий крос-хетч слідує сімейним цінностям, має “типово сітроенівський” стиль, передові технології для зв’язку та мультимедіа, включаючи 10-дюймовий центральний тачскрін, а також надзвичайно широкі можливості для персоналізації.

Новий C3 має багажник об'ємом 315 літрів, один з найщедріших у сегменті, 1-літровий бардачок, дві 2-літрові дверні кишені спереду, ще дві дверні кишені об’ємом 1 літр ззаду, дві підставки для чашок, відділення для зберігання в центральній консолі, а також два підставки для чашок ззаду.

Фото: “регіональний” Citroen C3 2021 / Citroen

Про силові установки для новинки виробник нічого не повідомив, зазначивши, що вони будуть розрізнятись, залежно від регіону продажу.

Тим часом у Європі, включно з Україною, Citroen пропонує зовсім іншу машину під назвою – хетчбек C3. А ще кросовер C3 Aircross.