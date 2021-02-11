Рестайлинг кроссовера Citroёn C3 Aircross задел внешний вид и дизайн салона.

Если сначала при запуске данной модели ее дизайн выражал дружелюбие и доброту, то сегодня он достиг зрелости и стал взрослее. Сохранив свою оригинальность и узнаваемый стиль, теперь Citroёn C3 Aircross имеет более напористый и зрелый дизайн, а также улучшенные возможности персонализации.

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Citroёn C3 Aircross отличается более выразительной передней частью – традиционные хромированные шевроны были видоизменены и теперь простираются на всю ширину, вплоть до светодиодных фар, в стиле C3 и C4. Новые светодиодные фонари не только изменились в дизайне, но также обеспечивают больше яркости. Также кроссовер получил видоизмененную решетку радиатора.

Программа индивидуализации и персонализации Citroёn C3 Aircross была дополнительно обновлена и расширена до 70 возможных вариантов:

семь основных цветов кузова, из которых три новых – Khaki Grey, Voltaic Blue и Polar White;

два цвета крыши на выбор покупателя – белый или черный;

четыре декоративных пакета Color Pack, включая два новых – Anodised Orange и Anodised Dark Blue.

В салоне можно выбрать четыре новых варианта индивидуального оформления:

стандартный вариант отделки салона – серый декор сидений в сочетании с серым текстурным декором приборной панели;

вариант Urban Blue – включает в себя голубую ткань и эко-кожу, поперечную вставку-полоску на спинках сидений с узором в виде шевронов, а также отделку передней панели декором из синей эко-кожи;

исполнение Metropolitan Graphite – серая эко-кожа и разноцветная ткань, поперечная полоса на спинках сидений с отделкой под светлое дерево, серый декор передней панели;

вариант Hype Grey – сочетание серо-зеленой кожи и черной ткани, аналогичные серо-зеленые вставки на передней панели, а также поперечные полосы с узором в виде шевронов на сиденьях.

В дополнение к настройкам подвески, которые обеспечивают хороший ездовой комфорт, теперь обновленный кроссовер предлагает еще больше мягкости благодаря новым сиденьям Advanced Comfort, которые впервые были представлены на флагманской модели C5 Aircross.

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Новый кроссовер Citroёn C3 Aircross сохранил “модульный” салон и возможность трансформации.

Например, второй ряд имеет сдвижной диван, две половинки которого могут смещаться вперед-назад в пределах 150 мм. Переднее пассажирское сиденье можно сложить для перевозки длинных предметов вплоть до 2,4 м. Наконец, багажный отсек объемом 410 – 520 л (в зависимости от позиции второго ряда сидений) может быть увеличен до 1 289 литров при складывании заднего дивана.

Citroёn C3 Aircross стал более функциональным благодаря новой продуманной центральной консоли с большим отсеком для хранения вещей. Предусмотрены и другие кармашки, ниши, полочки: небольшой лоток перед пассажиром на переднем сидении, многочисленные подстаканники по всему салону, карманы на спинке передних сидений, несколько отсеков внизу центральной консоли.

Автомобиль получил новый увеличенный 9-дюймовый сенсорный дисплей, являющийся основой мультимедийной системы Citroën Connect Nav, имеет беспроводную зарядку для смартфонов и поддержку технологии Citroën Connect Assist.

Новинка Citroën C3 Aircross предлагает до 12 интуитивно понятных систем помощи водителю, которые упрощают повседневную жизнь и делают каждую поездку проще и безопаснее. Среди них – цветной проекционный дисплей, система распознавания знаков скорости, а также выдачи рекомендаций о поддержке скоростного режима. Кроме того, новинка может быть оснащена функцией Active Safety Brake, автоматическим переключением света “ближний / дальний”, сенсорным открыванием дверей и кнопкой запуска двигателя.

Напомним, как выглядит новый Citroën C4

Обновленный С3 Aircross оснащен системой Grip Control и функцией Hill Assist Descent. Все это позволяет водителю чувствовать себя комфортно и уверенно при движении по пересеченной местности, выбраться из сложных дорожных ситуаций, преодолевать легкое бездорожье.

Обновленный кроссовер C3 Aircross доступен с рядом эффективных и мощных бензиновых двигателей семейства PureTech или с турбодизелями из серии BlueHDi. Также покупатель может выбрать трансмиссию – “механику” или “автомат”. В итоге для новинки предложены четыре варианта силовых агрегатов: бензиновый двигатель PureTech 110 в паре с 6-ступенчатой МКПП, бензиновый мотор PureTech 130 с АКПП серии EAT6, турбодизель BlueHDi 110 с 6-ступенчатой механической коробкой передач или дизельный вариант BlueHDi 120 в паре с автоматической коробкой переключения передач EAT6.

Автомобиль появится у европейских дилеров бренда уже летом.