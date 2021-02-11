Рестайлінг кросовера Citroёn C3 Aircross зачепив зовнішній вигляд та дизайн салону.

Якщо спочатку при запуску даної моделі її дизайн висловлював дружелюбність і доброту, то сьогодні він досяг зрілості і став дорослішим. Зберігши свою оригінальність і впізнаваний стиль, тепер Citroёn C3 Aircross має більш напористий і зрілий дизайн, а також розширені можливості персоналізації.

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Citroёn C3 Aircross відрізняється більш виразною передньою частиною – традиційні хромовані шеврони були видозмінені і тепер простягаються на всю ширину, аж до світлодіодних фар, в стилі C3 і C4. Нові світлодіодні ліхтарі не тільки змінилися в дизайні, але також забезпечують більше яскравості. Також кросовер отримав видозмінену решітку радіатора.



Програма індивідуалізації та персоналізації Citroёn C3 Aircross була додатково оновлена і розширена до 70 можливих варіантів:

- сім основних кольорів кузова, з яких три нові – Khaki Grey, Voltaic Blue і Polar White;

- два кольори даху на вибір покупця - білий або чорний;

- чотири декоративні пакета Color Pack, включаючи два нових – Anodised Orange і Anodised Dark Blue.



В салоні можна обрати чотири нові варіанти індивідуального оформлення:

стандартний варіант обробки салону – сірий декор сидінь в поєднанні з текстурованим сірим декором приладовій панелі;

варіант Urban Blue - включає в себе блакитну тканину і еко-шкіру, поперечну вставку-смугу на спинках сидінь з візерунком у вигляді шевронів, а також обробку передньої панелі декором з синьою еко-шкіри;

виконання Metropolitan Graphite – сіра еко-шкіра і різнокольорова тканина, поперечна смуга на спинках сидінь з обробкою під світле дерево, сірий декор передньої панелі;

варіант Hype Grey – комбінація сіро-зеленої шкіри і чорної тканини, аналогічні сіро-зелені вставки на передній панелі, а також поперечні смуги з візерунком у вигляді шевронів на сидіннях.

На додаток до налаштувань підвіски, які забезпечують гарний їздовий комфорт, тепер оновлений кросовер пропонує ще більше м'якості завдяки новим сидінням Advanced Comfort, які вперше були представлені на флагманської моделі C5 Aircross.

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Новий кросовер Citroёn C3 Aircross зберіг “модульний” салон та можливість трансформації.

Наприклад, другий ряд має зсувний диван, дві половинки якого можуть незалежності зміщуватися вперед-назад в межах 150 мм. Переднє пасажирське сидіння можна скласти для перевезення довгих предметів аж до 2,4 м. Нарешті, багажний відсік об'ємом 410-520 л (в залежності від позиції другого ряду сидінь) може бути збільшений до 1 289 літрів при складанні заднього дивана.

Citroёn C3 Aircross став більш функціональним завдяки новій продуманій центральній консолі з великим відсіком для зберігання речей. Передбачено й інші кишеньки, ніші, полички: невеликий лоток перед пасажиром на передньому сидінні, численні підстаканники по всьому салону, кишені на спинці передніх сидінь, кілька відсіків внизу центральної консолі.

Автомобіль отримав новий збільшений 9-дюймовий сенсорний дисплей, що є основою мультімедійної системи Citroën Connect Nav, має бездротову зарядку для смартфонів і підтримку технології Citroën Connect Assist.

Новинка CITROЁN C3 Aircross пропонує до 12 інтуїтивно зрозумілих систем допомоги водієві, які спрощують повсякденне життя і роблять кожну поїздку простішою і безпечнішою. Серед них – кольоровий проекційний дисплей, систему розпізнавання знаків швидкості, а також видачі рекомендацій про підтримку швидкісного режиму. Крім того, новинка може бути оснащена функцією Active Safety Brake, автоматичним перемиканням світла “ближній / дальній”, сенсорним відкриванням дверей і кнопкою запуску двигуна.

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Оновлдений С3 Aircross оснащений системою Grip Control і функцією Hill Assist Descent. Все це дозволяє водієві відчувати себе комфортно і впевнено при русі по пересіченій місцевості, вибратися зі складних дорожніх ситуацій, долати легке бездоріжжя.

Оновлеий кросовер C3 Aircross доступний з рядом ефективних і потужних бензинових двигунів сімейства PureTech або з турбодизелями з серії BlueHDi. Також покупець може вибрати трансмісію – “механіку” чи “автомат”. В результаті для новинки запропоновано чотири варіанти силових агрегатів: бензиновий двигун PureTech 110 в парі з 6-ступінчастою МКПП, бензиновий мотор PureTech 130 з АКПП серії EAT6, турбодизель BlueHDi 110 з 6-ступінчастою механічною коробкою передач, або дизельний варіант BlueHDi 120 в парі з автоматичною коробкою перемикання передач EAT6.

Автомобіль з'явиться у європейських дилерів Бренду вже влітку.