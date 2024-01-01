Cupra показала Terramar на тизере: дебют состоится уже 3 сентября

Cupra поделилась тизерным изображением нового кроссовера Terramar. Бренд, принадлежащий Seat, официально представит долгожданную новинку уже 3 сентября. Известно, что модель является близким родственником VW Tiguan, но будет отличаться иным дизайном экстерьера и интерьера.

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Автопроизводитель говорит, что кроссовер назван в честь автодрома Terramar и будет конкурировать в одном из самых быстрорастущих сегментов в Европе. Несмотря на то, что автопроизводитель не раскрывает детальных технических подробностей о модели, ее внешность уже давно не секрет.

Cupra анонсировала появление Terramar еще в 2022 году и заявила, что модель будет собираться на заводе в Венгрии и предлагаться с двигателями внутреннего сгорания, а также новым поколением гибридных силовых агрегатов, которые обеспечивают примерно 100 км запаса хода на электричестве.

Эксперты прогнозируют, что новинка будет использовать силовые агрегаты текущего Tiguan. Модель от Volkswagen имеет два разных гибридных варианта с 1,5-литровым двигателем TSI, электромотором и аккумулятором емкостью 19,7 кВт-ч, общей мощностью 204 и 272 лошадиные силы. Запас хода на электричестве составляет до 130 км.

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Кроме гибридов, линейка двигателей предлагает 2,0-литровый двигатель TSI мощностью 265 л.с. и 1,5-литровый мягкий на 131 и 150 лошадей. Кроме этого, кроссовер также может оснащаться 2,0-литровыми дизельными двигателями TDI мощностью до 193 лошадиных сил.