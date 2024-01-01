Cupra показала Terramar на тизері: дебют відбудеться вже 3 вересня

Cupra поділилась тизерним зображенням нового кросовера Terramar. Бренд, що належить Seat, офіційно представить довгоочікувану новинку вже 3 вересня. Відомо, що модель є близьким родичем VW Tiguan, але відрізнятиметься інакшим дизайном екстер’єру та інтер’єру.

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Автовиробник каже, що кросовер названий на честь автодрому Terramar і конкуруватиме в одному з найбільш швидкозростаючих сегментів у Європі. Попри те, що автовиробник не розкриває детальних технічних подробиць про модель, її зовнішність вже давно не секрет.

Cupra анонсувала появу Terramar ще у 2022 році й заявила, що модель збиратиметься на заводі в Угорщині та пропонуватиметься з двигунами внутрішнього згоряння, а також новим поколінням гібридних силових агрегатів, які забезпечують приблизно 100 км запасу ходу на електриці.

Експерти прогнозують, що новинка використовуватиме силові агрегати поточного Tiguan. Модель від Volkswagen має два різних гібридних варіанти з 1,5-літровим двигуном TSI, електромотором і акумулятором ємністю 19,7 кВт-год, загальною потужністю 204 та 272 кінські сили. Запас ходу на електриці становить до 130 км.

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Окрім гібридів, лінійка двигунів пропонує 2,0-літровий двигун TSI потужністю 265 к.с. й 1,5-літровий м’який на 131 та 150 коней. Окрім цього, кросовер також може оснащуватися 2,0-літровими дизельними двигунами TDI потужністю до 193 кінських сил.