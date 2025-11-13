CUPRA представила Leon VZ TCR — самый мощный переднеприводный Leon в истории

Бренд CUPRA официально представил Leon VZ TCR — самую экстремальную версию своего горячего хэтчбека, созданную под влиянием автоспорта. Модель, происходящая от успешного гоночного Leon TCR, переносит чистую гоночную ДНК на обычные дороги.

“Leon VZ TCR - это то, что случается, когда гоночный трек встречает улицу. Он рожден на трассе, но создан для ежедневного адреналина”, — сказал доктор Вернер Титц, вице-президент по R&D CUPRA.

Мощность и точность

Под капотом - 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 325 л.с. (239 кВт) и 420 Нм крутящего момента, что делает этот Leon самым мощным переднеприводным автомобилем в истории марки. Семиступенчатая DSG передает тягу через электронно-управляемый дифференциал VAQ, а разгон до "сотни" занимает всего 5,6 секунды. Максимальная скорость - без ограничений.

Тормоза Akebono с 6-поршневыми суппортами, адаптивное управление шасси DCC и прогрессивное рулевое обеспечивают реакции на уровне гоночного болида. Четыре медные выхлопные трубы выдают глубокий, фирменный звук CUPRA.

Дизайн, родившийся на треке

Leon VZ TCR получил эксклюзивный аэродинамический обвес, более широкие 245-миллиметровые шины, карбоновые зеркала, новые сплиттеры, боковые пороги, задний диффузор и большой крышный спойлер. Внутри - ковшеобразные CUPBucket-сиденья, 4-точечные ремни безопасности, защитная дуга, съемные задние сиденья и серийный номер выгравированный лазером.

Ливрея с характерным “мазком скорости” на бортах делает каждый из 499 автомобилей настоящим коллекционным экземпляром. Модель разработана и производится на заводе CUPRA в Марторели, а старт производства запланирован на конец 2026 года.

Подготовка к VZ TCR: серия Leon VZ

Еще до появления TCR, CUPRA выпустит Leon VZ — модель с тем же 2.0 TSI на 325 л.с. и 420 Нм, но в более “дорожном” формате. Отличительные черты — четыре медные выхлопные трубы, спортивная настройка шасси и дизайн в стиле CUPRA Racing. Тираж Leon VZ ограничен 1500 единицами, а старт продаж ожидается в первом квартале 2026 года.