CUPRA представила Leon VZ TCR — найпотужніший передньопривідний Leon в історії

Бренд CUPRA офіційно представив Leon VZ TCR — найекстремальнішу версію свого гарячого хетчбека, створену під впливом автоспорту. Модель, що походить від успішного гоночного Leon TCR, переносить чисту гоночну ДНК на звичайні дороги.

“Leon VZ TCR — це те, що трапляється, коли гоночний трек зустрічає вулицю. Він народжений на трасі, але створений для щоденного адреналіну”, — сказав доктор Вернер Тітц, віце-президент з R&D CUPRA.

Потужність і точність

Під капотом — 2,0-літровий бензиновий турбомотор на 325 к.с. (239 кВт) і 420 Нм крутного моменту, що робить цей Leon найпотужнішим передньопривідним автомобілем в історії марки. Семиступенева DSG передає тягу через електронно-керований диференціал VAQ, а розгін до «сотні» займає лише 5,6 секунди. Максимальна швидкість — без обмежень.

Гальма Akebono з 6-поршневими супортами, адаптивне керування шасі DCC та прогресивне рульове забезпечують реакції на рівні гоночного боліда. Чотири мідні вихлопні труби видають глибокий, фірмовий звук CUPRA.

Дизайн, що народився на треку

Leon VZ TCR отримав ексклюзивний аеродинамічний обвіс, ширші 245-міліметрові шини, карбонові дзеркала, нові спліттери, бічні пороги, задній дифузор і великий даховий спойлер. Усередині — ківшеподібні CUPBucket-сидіння, 4-точкові ремені безпеки, захисна дуга, знімні задні сидіння та серійний номер вигравіруваний лазером.

Ліврея з характерним “мазком швидкості” на бортах робить кожен із 499 автомобілів справжнім колекційним екземпляром. Модель розроблена і виробляється на заводі CUPRA у Марторелі, а старт виробництва запланований на кінець 2026 року.

Підготовка до VZ TCR: серія Leon VZ

Ще до появи TCR, CUPRA випустить Leon VZ — модель з тим самим 2.0 TSI на 325 к.с. і 420 Нм, але в більш “дорожньому” форматі. Відмінні риси — чотири мідні вихлопні труби, спортивне налаштування шасі й дизайн у стилі CUPRA Racing. Тираж Leon VZ обмежено 1500 одиницями, а старт продажів очікується у першому кварталі 2026 року.