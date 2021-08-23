В желто-голубой красили как исторические авто, так и спортивные. Среди них несколько легендарных.

Наиболее известный в Украине спортивный автомобиль в желто-голубой "одежде" – ZAZ GTR. Правда, сейчас он выглядит не так, а покрашен в черно-красный. Однако желто-голубой к лицу ему больше! 1500-сильный ZAZ GTR может разогнаться до 300 км в час!





Трековая версия McLaren P1 GTR с гибридным двигателем V8 3.8 л мощностью 1000 л.с. есть в нескольких экземплярах, один из них – синий металлик с желтой полосой на капоте.

Ferrari 250 GTO – один из самых редких и дорогих автомобилей мира (их стоимость достигает 30 миллионов долларов). Желто-голубой экземпляр, некогда принадлежавший шведскому коллекционеру, к сожалению, был разбит на слете фанов этой модели. Это была самая дорогая авария в мире!

Итальянский Maserati имеет лого в форме трезубца, поэтому украинцам он близок. А внедорожник Levante Hybrid, созданный дизайнером Domaine Du Muy – едва ли не национальный герой. Ведь кроме желто-голубого кузова, имеет на крыше трезубец.

"Горбатый" Запорожец ЗАЗ-969 никогда не выпускался в двухцветном исполнении, но многие нынешние владельцы красят его в желто-голубой как символ настоящего народного украинского автомобиля.