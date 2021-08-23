В жовто-блакитний фарбували як історичні авто, так і спортивні. Серед них – кілька легендарних.

Найбільш відомий в Україні спортивний автомобіль в жовто-блакитному "одязі" – ZAZ GTR. Щоправда, зараз він виглядає не так, а пофарбований у чорно-червоні фарби спонсора. Однак жовто-блакитний личить йому більше! 1500-сильний ZAZ GTR може розігнатись до 300 км на годину!

Трекова версія McLaren P1 GTR з гібридним двигуном V8 3.8 л потужністю 1000 к.с. побудована в кількох екземплярах, один з них – синій металік з жовтою смугою на капоті.

Ferrari 250 GTO – один з найбільш рідкісних та дорогих автомобілів світу (їх вартість сягає 30 мільйонів доларів). Жовто-блакитний екземпляр, який колись належав шведському колекціонеру, на жаль, був розбитий на зльоті фанів цієї моделі. Це була найдорожча аварія у світі!

Італійський Maserati має лого в формі тризуба, тож українцям він близький. А позашляховик Levante Hybrid, створений дизайнером Domaine Du Muy – чи не національний герой. Адже окрім жовто-блакитного кузову, має на даху тризуб.

"Горбатий" Запорожець ЗАЗ-969 ніколи не випускався у двоколірному виконанні, але багато нинішніх власників фарбують його у жовто-блакитний як символ справжнього народного українського автомобіля.