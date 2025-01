Daimler Truck предлагает грузовики в аренду: что нового

Такое комплексное решение аренды предусматривает максимальную гибкость и улучшенную предсказуемость операционных расходов (TCO), в т.ч. на сервисные продукты: страхование, налоги и техническое обслуживание уже полностью интегрированы в услугу аренды. Об этом говорится в официальном сообщении Daimler Truck.

Сейчас CharterWay насчитывает около 6000 автомобилей и управляет крупнейшим в Германии парком коммерческих транспортных средств. Новые решения лояльности и привлекательности будут способствовать спросу на аренду грузовиков. Это побуждает добавить в автопарк в 2025 году еще более 100 автомобилей eActros 600.

Интеграция дополнительных финансовых решений в услугу аренды грузовиков помогает клиентам лучше сосредоточиться на вопросах бизнеса и не отвлекаться на второстепенные вопросы. Фото: Daimler Truck

В арендной программе лояльности есть решения для любых логистических задач, начиная от одного дня до трех лет. При этом парк грузовиков предлагается расширенный – Mercedes-Benz Actros, eActros, Arocs, Econic, eEconic и Atego. Кроме этого в списке доступных для аренды есть еще и Fuso Canter и eCanter.

С начала 2025 года арендный бизнес CharterWay дополнил портфель услуг дочерней компании по финансовым услугам Daimler Truck Financial Services (DTFS). До сих пор CharterWay была дочерней компанией Daimler Truck AG. Для клиентов внутренний переход происходит плавно: аренда и услуги CharterWay остаются на месте, тогда как такие услуги, как страхование и контракты на техническое обслуживание, бесперебойно продолжаются.

"Интеграция арендного бизнеса CharterWay является частью стратегии Daimler Truck Financial Services, направленной на развитие от чистого поставщика финансовых услуг до поставщика полного спектра услуг для промышленности коммерческих автомобилей. Таким образом, мы предлагаем комплексное решение Truck as a Service, которое включает не только транспортное средство, но и страхование, налоги, техническое обслуживание, ремонт и другие цифровые услуги. Это упрощает управление автопарком для наших клиентов и позволяет лучше контролировать общие расходы", – подчеркивает генеральный директор. Daimler Truck Financial Services Стефан Ангер.

Напомним, Daimler Truck Financial Services была запущена в декабре 2021 года как часть Daimler Truck Group и на данный момент работает в 18 странах мира. В ближайшие месяцы планируется начало бизнеса в других странах. Компания предлагает гибкие решения по финансированию, лизинга и аренды грузовиков и автобусов от Daimler Group.