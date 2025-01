Daimler Truck пропонує вантажівки в оренду: що нового

Таке комплексне рішення оренди передбачає максимальну гнучкість і покращену передбачуваність операційних витрат (TCO), в т.ч. на сервісні продукти: страхування, податки та технічне обслуговування вже повністю інтегровані в послугу оренди. Про це йдеться в офіційному повідомленні Daimler Truck.

Нині CharterWay нараховує близько 6000 автомобілів і керує найбільшим у Німеччині парком комерційних транспортних засобів. Нові рішення лояльності й привабливості сприятимуть попиту на оренду вантажівок. Це спонукає додати в автопарк у 2025 році ще понад 100 автомобілів eActros 600.

Інтеграція додаткових фінансових рішень в послугу оренди вантажівок допомагає клієнтам краще зосередитись на питаннях бізнесу й не відриватися на другорядні питання. Фото: Daimler Truck

В орендній програмі лояльності є рішення для будь-яких логістичних завдань, починаючи від одного дня до трьох років. При цьому парк вантажівок пропонується розширений - Mercedes-Benz Actros, eActros, Arocs, Econic, eEconic і Atego. Окрім цього в списку доступних для оренди є ще й Fuso Canter та eCanter.

З початку 2025 року орендний бізнес CharterWay доповнив портфель послуг дочірньої компанії з фінансових послуг Daimler Truck Financial Services (DTFS). Досі CharterWay була дочірньою компанією Daimler Truck AG. Для клієнтів внутрішній перехід відбувається плавно: оренда та послуги CharterWay залишаються на місці, тоді як такі послуги, як страхування та контракти на технічне обслуговування, безперебійно продовжуються.

"Інтеграція орендного бізнесу CharterWay є частиною стратегії Daimler Truck Financial Services, спрямованої на розвиток від чистого постачальника фінансових послуг до постачальника повного спектру послуг для промисловості комерційних автомобілів. Таким чином, ми пропонуємо комплексне рішення Truck as a Service, яке включає не тільки транспортний засіб, але й страхування, податки, технічне обслуговування, ремонт та інші цифрові послуги. Це спрощує керування автопарком для наших клієнтів і дозволяє краще контролювати загальні витрати", – підкреслює генеральний директор. Daimler Truck Financial Services Стефан Ангер.

Нагадаємо, Daimler Truck Financial Services була запущена в грудні 2021 року як частина Daimler Truck Group і наразі працює у 18 країнах світу. У найближчі місяці планується початок бізнесу в інших країнах. Компанія пропонує гнучкі рішення щодо фінансування, лізингу та оренди вантажівок і автобусів від Daimler Group.