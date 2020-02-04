Большинство из них будут с электрическим приводом.

Концерн Daimler до конца 2022 года обновит и расширит модельный ряд тремя десятками машин, это будут преимущественно гибриды и электрокары.

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Нынешний год будет богатым на премьеры от Mercedes-Benz: к EQC вскоре присоединятся EQA и EQB, а также флагман электрической линейки с индексом EQS. За ними на очереди модели, обозначенные как EQE и EQG. Информации о них пока нет, однако можно предположить, что это будут электрические аналоги E-Class и культового G-Class. Последний был анонсирован еще прошлой осенью. Линейку EQ также пополнят новые, разработанные совместно с Geely, smart fortwo и forfour, а также совершенно новый кроссовер под этим же брендом.

Mercedes считает AMG-версии своих машин отдельными моделями и планирует дополнить линейку GT версии Black Series и гибридом с индексом GT 73. Помимо прочего, в 2021 году на рынок наконец выйдет гиперкар Mercedes-AMG One, старт производства которого был отложен на два года из-за технических проблем.

Главными премьерами Mercedes-Benz среди машин с ДВС станут новые поколения C-Class и S-Class, а на E-Class 2020-м ждет рестайлинг.

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